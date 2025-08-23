HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tự hào cờ Tổ quốc

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà

Tin - ảnh: Huyền Trân

(NLĐO) - Việc này góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Sáng 23-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa tổ chức chương trình phát động đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả".

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025)

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, đoàn viên và nhân dân phường.

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 1.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 2.

Đông đảo của cán bộ, công chức, đoàn viên và nhân dân phường tham dự buổi lễ phát động đợt thi đua

Phát biểu phát động đợt thi đua cao điểm, ông Trần Nguyên Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường nhận định việc phát động đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" đã vượt lên trên ý nghĩa của một phong trào thông thường. Theo ông, đây là lời cam kết hành động, là biểu thị cho quyết tâm chính trị cao nhất của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể phường trong việc phụng sự Nhân dân.

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 3.

Ông Trần Nguyên Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Xuâ Hòa phát động đợt thi đua.

Tại đợt thi đua này, phường Xuân Hòa xác định sẽ tập trung thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Cụ thể như: công trình "Đường cờ Tổ quốc"; Hành trình "Xuân Hòa kết nối yêu thương" sẽ được tổ chức; Công tác an sinh xã hội sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là việc trao các suất học bổng ý nghĩa từ các nguồn vận động, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

ĐỌC THÊM

Hưởng ứng đợt thi đua này, Ban Công tác Mặt trận 24 khu phố cũng đã đăng ký các công trình, phần việc thi đua riêng, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào từ cơ sở.

"100 ngày không chỉ được đếm bằng thời gian, mà sẽ được đo bằng những giá trị chúng ta cùng nhau tạo ra: bằng sự đổi mới trong từng công việc, bằng hiệu quả trong từng công trình, và bằng sự hài lòng, hạnh phúc của mỗi người dân", ông Trần Nguyên Phong chia sẻ.

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 4.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho công trình "Đường cờ Tổ quốc" phường Xuân Hòa.

Đặc biệt, trong chương trình, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà để thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc", nhằm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường cũng trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số. Đây là hành động thiết thực nhằm chăm lo cho các em học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới.

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 5.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 6.

Trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số.

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 7.

Trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiết thực được tổ chức như buổi tuyên truyền an toàn giao thông, gian hàng ẩm thực, các gian hàng trò chơi cho các em nhỏ, thay nhớt xe máy miễn phí...

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 8.

Tuyên truyền an toàn giao thông.

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 9.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 10.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 11.

Gian hàng ẩm thực

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 12.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 13.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 14.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 15.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 16.

Các gian hàng trò chơi tại chương trình.

Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 17.
Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hoà - Ảnh 18.

Thay nhớt miễn phí cho người dân.

phường Xuân Hòa TP HCM Báo Người Lao Động cờ Tổ quốc Quốc khánh 2-9 Cách mạng Tháng Tám MTTQ Việt Nam đại hội phát động thi đua cao điểm
