Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội

Tin: Huyền Trân, ảnh: Duy Thành

(NLĐO) - Các công trình hướng đến cải tạo cảnh quan đô thị và đời sống an sinh của người dân trên địa bàn phường Nhiêu Lộc.

Sáng 22-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nhiêu Lộc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Nhiêu Lộc tổ chức buổi lễ ra mắt các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường Nhiêu Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoạt động này cũng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Nhiêu Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 1.
Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 2.

Các đại biểu và khách mời tham dự buổi lễ ra mắt các công trình tại phường Nhiêu Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc cho biết: “Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường xác định đặt trọng tâm trong việc triển khai thực hiện các công trình gắn với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các công trình phải hướng đến vấn đề cải tạo cảnh quan đô thị và đời sống an sinh của người dân trên địa bàn phường theo đúng trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ phường đã đặt ra, đó là tất cả vì hạnh phúc của nhân dân phường Nhiêu Lộc”.

Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ sáng nay, phường Nhiêu Lộc đã ra mắt các công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội. Cụ thể: công trình Đường cờ Tổ quốc tại hẻm 118 Trần Quang Diệu, hẻm 221 Lê Văn Sỹ và hẻm 656-658 Cách Mạng Tháng Tám; Công trình Trao tặng gạo, sữa cho 3 mái ấm trên địa bàn phường; Công trình Thanh niên giữ sắc cờ Tổ quốc - Hoàng Sa, Trường Sa; Công trình Nhiêu Lộc - Dấu ấn đo thị ven kênh; Công trình Bản chỉ dẫn tránh ùn tắc giao thông giờ cao điểm; Công trình Mô hình đội tuyên truyền lưu động; Công trình Bếp ăn tình thương; Công trình Công đoàn cơ sở kết nối, yêu thương, chia sẻ. Cùng nhiều công trình khác của các Ban Công tác Mặt trận các khu phố.

Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 4.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng 1000 lá cờ Tổ quốc cho phường Nhiêu Lộc.

Đặc biệt, trong chương trình, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1000 lá cờ Tổ quốc cho phường Nhiêu Lộc thực hiện công trình Đường cờ Tổ quốc, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào trong mỗi người dân.

Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 5.

Ra mắt các công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội.

Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 6.

Đại diện các Ban Công tác Mặt trận các khu phố phát biểu tại buổi lễ.

Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 7.
Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 8.
Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội- Ảnh 9.

Trao hoa cho đại diện các công trình thuộc các khu phố.

Phát huy vai trò của cơ sở tôn giáo trong công tác phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, Hội LHPN phụ nữ phường cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Trị sự chùa Vĩnh Xương trao tặng 50 phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường Nhiêu Lộc.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 11 đã trao học bổng cho sinh viên Nguyễn Lê Bảo Hân (trường ĐH Công nghệ Thông tin) nhằm thực hiện công trình Hỗ trợ học bổng cho sinh viên khó khăn định kỳ 2.000.000đ/tháng bắt đầu từ ngày 1-7-2025.

Tin liên quan

Sáng nay (19-8) TP HCM đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình lớn

Sáng nay (19-8) TP HCM đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình lớn

(NLĐO) - Sáng 19-8, TP HCM đồng loạt khánh thành và khởi công nhiều dự án hạ tầng quan trọng.

Khởi công công trình “thay áo” bờ Bắc Kênh Đôi

(NLĐO)- TP HCM khởi công dự án bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỉ đồng, di dời nhà lụp xụp, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị khu vực quận 8 cũ.

TP HCM: Phường Xuân Hòa khởi công công trình thể dục thể thao công cộng

(NLĐO)- Đây là một trong những công trình ý nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20230

Nhiêu Lộc công trình ra mắt đại hội cảnh quan đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo