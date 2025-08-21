Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội

Sáng 22-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nhiêu Lộc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Nhiêu Lộc tổ chức buổi lễ ra mắt các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường Nhiêu Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoạt động này cũng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Nhiêu Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Các đại biểu và khách mời tham dự buổi lễ ra mắt các công trình tại phường Nhiêu Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc cho biết: “Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường xác định đặt trọng tâm trong việc triển khai thực hiện các công trình gắn với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các công trình phải hướng đến vấn đề cải tạo cảnh quan đô thị và đời sống an sinh của người dân trên địa bàn phường theo đúng trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ phường đã đặt ra, đó là tất cả vì hạnh phúc của nhân dân phường Nhiêu Lộc”.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ sáng nay, phường Nhiêu Lộc đã ra mắt các công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội. Cụ thể: công trình Đường cờ Tổ quốc tại hẻm 118 Trần Quang Diệu, hẻm 221 Lê Văn Sỹ và hẻm 656-658 Cách Mạng Tháng Tám; Công trình Trao tặng gạo, sữa cho 3 mái ấm trên địa bàn phường; Công trình Thanh niên giữ sắc cờ Tổ quốc - Hoàng Sa, Trường Sa; Công trình Nhiêu Lộc - Dấu ấn đo thị ven kênh; Công trình Bản chỉ dẫn tránh ùn tắc giao thông giờ cao điểm; Công trình Mô hình đội tuyên truyền lưu động; Công trình Bếp ăn tình thương; Công trình Công đoàn cơ sở kết nối, yêu thương, chia sẻ. Cùng nhiều công trình khác của các Ban Công tác Mặt trận các khu phố.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng 1000 lá cờ Tổ quốc cho phường Nhiêu Lộc.

Đặc biệt, trong chương trình, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1000 lá cờ Tổ quốc cho phường Nhiêu Lộc thực hiện công trình Đường cờ Tổ quốc, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào trong mỗi người dân.

Ra mắt các công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội.

Đại diện các Ban Công tác Mặt trận các khu phố phát biểu tại buổi lễ.

Trao hoa cho đại diện các công trình thuộc các khu phố.

Phát huy vai trò của cơ sở tôn giáo trong công tác phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, Hội LHPN phụ nữ phường cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Trị sự chùa Vĩnh Xương trao tặng 50 phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường Nhiêu Lộc.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 11 đã trao học bổng cho sinh viên Nguyễn Lê Bảo Hân (trường ĐH Công nghệ Thông tin) nhằm thực hiện công trình Hỗ trợ học bổng cho sinh viên khó khăn định kỳ 2.000.000đ/tháng bắt đầu từ ngày 1-7-2025.