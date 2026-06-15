Báo Người Lao Động vô địch đôi nam quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi (13 và 14-6), Giải quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026 đã khép lại thành công với sự tham gia của 92 vận động viên đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và đơn vị đối tác.



Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 đến 21-6-2026), giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích mà còn là dịp để những người làm báo, doanh nghiệp và cộng đồng yêu quần vợt giao lưu, tăng cường kết nối.

Năm nay, giải quy tụ 92 tay vợt đại diện cho 18 cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các địa phương, Phòng PA83 Công an TP.HCM, các liên đoàn quần vợt cùng nhiều doanh nghiệp và đơn vị đồng hành.

Hai tay vợt báo Người Lao Động vô địch đôi nam báo chí - liên đoàn quần vợt

Theo Ban tổ chức, giải đấu đã mang đến nhiều cuộc so tài hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc. Sự thành công của giải là minh chứng cho sức hút bền vững của quần vợt phong trào khi được tổ chức chuyên nghiệp và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị tham gia.

Ở các nội dung thi đấu, nhiều bất ngờ đã xuất hiện, Becamex Group ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành chức vô địch ở ba nội dung gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam mở rộng và đôi nam nữ. Trong khi đó, Báo Người Lao Động tiếp tục khẳng định vị thế tại nội dung đôi nam báo chí - liên đoàn quần vợt, khi hai tay vợt Đỗ Văn Trường - Nguyễn Phi Long nâng cao chức vô địch.

Đáng chú ý, ở nội dung đôi nam báo chí - doanh nghiệp, các tay vợt của SCTV đã tạo nên thành tích ấn tượng khi giành cả chức vô địch và ngôi á quân.



Bên cạnh những nhân tố mới, nhiều tay vợt giàu kinh nghiệm như Lê Hải, Vương Quyền, Đỗ Văn Lũy, Lê Phi Hùng, Dương Thanh Bá, Nguyễn Minh Vỹ, Thái Tuấn Kiều và Ngô Quang Hạnh tiếp tục duy trì phong độ ổn định, góp mặt trong nhóm vận động viên đạt thành tích cao.

Khép lại hai ngày thi đấu, Giải quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026 không chỉ tạo nên sân chơi giao lưu ý nghĩa cho giới báo chí và các đơn vị đồng hành, mà còn góp phần lan tỏa phong trào quần vợt, thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng báo chí, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.