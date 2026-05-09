BLV Quang Huy làm Phó Chủ tịch LĐ Quần vợt Việt Nam, giới thiệu đại sứ H’Hen Niê

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành thường niên năm 2026 diễn ra ngày 8-5 tại TP HCM, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã tổ chức chuỗi sự kiện trọng điểm gồm lễ ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược, công bố Đại sứ Tennis Việt Nam và vinh danh các cá nhân, đơn vị xuất sắc.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của quần vợt Việt Nam theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo VTF, đại diện các doanh nghiệp, đối tác đồng hành, giới truyền thông cùng nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018 và Hoa hậu Lương Thùy Linh - Top 12 Miss World 2019, hai khách mời truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng yêu thể thao và giới trẻ.

Tại buổi lễ, hai hoa hậu đã thực hiện nghi thức ký kết đồng hành, nhận kỷ niệm chương từ Ban lãnh đạo VTF và có những chia sẻ đầy cảm hứng về tinh thần thể thao, ý chí vượt giới hạn và trách nhiệm của người trẻ trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Tại hội nghị, VTF cũng kiện toàn bộ máy Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2026-2027. Trong đó, ông Vũ Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và ông Mai Hoài Anh - Phó Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Thương mại Lumious (CLB AP Sport) được giới thiệu tham gia giữ chức Phó Chủ tịch VTF.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa VTF và nhiều doanh nghiệp lớn, thể hiện sự đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển quần vợt Việt Nam.

Các đối tác ký kết gồm CLB AP Sports, Công ty CP Du lịch Vietravel, Công ty CP Kinh doanh Thể thao Bình Dương (Becamex), Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty CP Động Lực Group cùng nhiều đơn vị uy tín khác.

Theo đại diện VTF, các thỏa thuận hợp tác sẽ tập trung phát triển hệ thống giải đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, đào tạo vận động viên trẻ, nâng cao chuyên môn, đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh quần vợt Việt Nam cũng như mở rộng các hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần thể thao tích cực.

