LĐ Quần vợt Việt Nam tổ chức hội thảo Padel, hướng tới ASIAD 2026

Chiều 15-5, tại cụm sân Vietpadel Country Club, hội thảo “Padel - Môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới và cơ hội tại Việt Nam” thu hút đông đảo khách mời, doanh nghiệp và cộng đồng người chơi tham dự.

Chương trình có sự tham gia của: Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF); Ông Lê Phạm Thanh Phong - Giám đốc Vietpadel,… cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thể thao.

Workshop cũng mang tới nhiều góc nhìn thực tiễn về xu hướng phát triển toàn cầu của Padel cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ của bộ môn này tại Việt Nam trong những năm tới.

Ngoài ra, các diễn giả chia sẻ nhiều nội dung đáng chú ý như định hướng phát triển Padel tại Việt Nam, kế hoạch xây dựng đội tuyển quốc gia hướng đến ASIAD 2026, tiềm năng thị trường cũng như cơ hội đầu tư trong ngành công nghiệp Padel.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết Padel đang là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới và việc góp mặt tại ASIAD 2026 sẽ mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong công tác đào tạo, tổ chức thi đấu và xây dựng lực lượng vận động viên chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF, cho biết: “Padel là một trong những môn thể thao có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất trong thập kỷ tới.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc rất quan trọng khi Padel chính thức góp mặt tại Asian Games Nhật Bản. Đây không chỉ là bước tiến lớn của môn thể thao này trên đấutrường quốc tế mà còn mở ra cơ hội cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đầu tư bài bản vào công tác đào tạo, xây dựng hệ thống thi đấu và phát triển lực lượng vận động viên chuyên nghiệp.

Mục tiêu dài hạn của VTF là đưa Padel trở thành một trong những môn thể thao phát triển tiêu biểu tại Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời từng bước hình thành nền tảng để tiếntới xây dựng Đội tuyển Padel Quốc gia Việt Nam trongtương lai.

Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để tham gia các giải đấu khu vực, châu lục và hướng tới những sân chơi quốc tế lớn hơn trong những năm tiếp theo”.



Theo các chuyên gia, Padel phát triển mạnh nhờ tính hiện đại, dễ tiếp cận, phù hợp nhiều độ tuổi và có khả năng kết nối cộng đồng cao. Tại Việt Nam, số lượng sân đấu, giải phong trào và người chơi gia tăng nhanh chóng cho thấy tiềm năng lớn của bộ môn này.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn chia sẻ xu hướng phát triển Padel mà còn mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng tới xây dựng cộng đồng Padel chuyên nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới.

