Thể thao

Hơn 100 tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Quần vợt ATF U14 châu Á tại TPHCM

Quốc An

(NLĐO) - Giải Quần vợt ATF U14 châu Á lần 3 và lần 4 năm 2026 đã khởi tranh tại TPHCM với hơn 100 tay vợt trẻ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài.

Ngày 11-5, tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao cộng đồng Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức khai mạc Giải Quần vợt ATF U14 châu Á - Cúp Becamex Group lần 3 và lần 4 năm 2026 tiếp nối giải ITF U18 - J30.

Giải đấu được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5,2026) và hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, đồng thời tạo sân chơi cọ xát, nâng cao chuyên môn cho các vận động viên trẻ lứa tuổi 10-14.

Đây cũng là hai giải đấu liên tiếp thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Quần vợt châu Á (ATF), tiếp nối thành công của chuỗi giải U14 tổ chức hồi tháng 3-2026 tại TPHCM.

Hơn 100 tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Quần vợt ATF U14 châu Á - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, giải lần 3 diễn ra vòng loại từ ngày 9 đến 10-5, vòng chính từ 11 đến 15-5. Trong khi đó, giải lần 4 có vòng loại từ ngày 16 đến 17-5 và vòng chính từ 18 đến 22-5.

Giải đấu gồm 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ, quy tụ hơn 100 tay vợt trẻ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Nga, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam… cùng các tay vợt khách mời đến từ Mỹ và Phần Lan.

Quần vợt trẻ Việt Nam góp mặt nhiều gương mặt triển vọng như Lưu Minh Khang (Quân đội), Tô Bình Nhân, Tô Bình Nhiên (Ninh Bình), Nguyễn Linh Nhi (TPHCM), Đinh Tiến Dũng (Hà Nội)…

Hơn 100 tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Quần vợt ATF U14 châu Á - Ảnh 2.

Nguyễn Tường Minh (TPHCM) - thành viên tuyển U12 Việt Nam vừa giành vé dự VCK ITF Asia 12U Team Competition tại Singapore, góp mặt tại giải đấu ATF U14 châu Á 2026

Sự góp mặt của nhiều tay vợt quốc tế được kỳ vọng sẽ mang đến môi trường cạnh tranh chất lượng, giúp các vận động viên trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu và nâng cao bản lĩnh chuyên môn ngay trên sân nhà.

Theo Ban tổ chức, việc đăng cai liên tiếp các giải trẻ quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn thúc đẩy phong trào quần vợt trẻ phát triển bền vững. Thông qua giải đấu, các vận động viên có cơ hội tích lũy điểm xếp hạng châu Á (ATF Ranking), làm quen với môi trường thi đấu chuyên nghiệp và hướng đến hệ thống ITF Juniors trong tương lai.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành bước đệm quan trọng để các tay vợt trẻ Việt Nam tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định vị thế ở sân chơi khu vực cũng như quốc tế.

Djokovic trắng tay tại Rome Masters 2026

(NLĐO) - Novak Djokovic bất ngờ thua ngược tay vợt trẻ Dino Prizmic, dừng bước ngay trận ra quân Rome Masters 2026.

BLV Quang Huy làm Phó Chủ tịch LĐ Quần vợt Việt Nam, giới thiệu đại sứ H’Hen Niê

(NLĐO) - LĐ Quần vợt Việt Nam vừa bổ sung ban chấp hành, giới thiệu hai đại sử và ký kết với các đối tác chiến lược.

Lý Hoàng Nam tranh tài tại Giải Pickleball có tiền thưởng lên đến 3 tỉ đồng

(NLĐO) - Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ tham dự Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở Rộng 2026 có tổng số tiền thưởng lên đến 3 tỉ đồng

