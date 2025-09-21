HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Ragasa mạnh như bão Yagi, dự báo đổ bộ vào khu vực nào của Việt Nam?

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo trong ngày 25-9, bão Ragasa sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 17 giờ ngày 21-9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 370 km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 16 (184-201 km/giờ), giật trên cấp 17.

Bão Ragasa mạnh như bão Yagi, dự báo đổ bộ vào khu vực nào của Việt Nam?- Ảnh 1.

Hình ảnh mắt bão Ragasa. Ảnh: Windy

Dự báo khoảng tối ngày 22-9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông trong năm nay.

Sau đó, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22 đến 23-9 khi còn trên Biển Đông. Đây là cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024.

Trong ngày 24-9, bão Ragasa có khả năng suy yếu. Đến khoảng sáng sớm ngày 25-9, bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh nhất gần tâm cấp 12-14, giật cấp 15-16; dự báo trong ngày 25-9 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta (trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh).

Lo lắng về kịch bản xấu mà cơn bão Ragasa gây ra

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 24-9, khi di chuyển tới khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía Bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 được dự báo sẽ giảm cấp và khi đi vào Vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ suy giảm 2-4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.

Tuy nhiên, ông Lâm cho hay cần lưu ý một kịch bản xấu hơn vẫn có khả năng xảy ra, đó là khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn, với kịch bản này ở ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa - Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Ngoài ra, hiện nay, ở phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

"2 kịch bản nói trên chỉ lệch Bắc hoặc lệch Nam 50-100 km (chỉ bằng sai số trung bình 5 năm qua về dự báo quỹ đạo bão trước 12 giờ) nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam sẽ rất khác nhau, hệ quả tác động cũng sẽ rất khác nhau. Chính vì vậy, cần phải tiếp tục cập nhật các dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo" - ông Lâm cho biết.

Với diễn biến và dự báo đến hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo cần lưu ý trước tiên là tác động của gió mạnh, sóng lớn trên biển đối với hoạt động tàu thuyền.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày 23-9 gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô) từ ngày 24-9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Khoảng gần sáng ngày 25-9, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng dần lên cấp 9-10, vùng tần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-7 m. Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đề phòng hiện tượng dông, lốc khi bão còn cách đất liền 300-400 km; các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến TP Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão.

Ragasa là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng

Trong 2-3 ngày vừa qua, hầu hết các mô hình và các Trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trong khoảng ngày 22 đến 23-9. Trong đó, cường độ cực đại của bão số 9 được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195 km/giờ (cấp 16), giật trên 17; cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo có thể đạt 223 km/giờ (trên cấp 17), giật trên 17; cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo 240 km/giờ (trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Tin liên quan

Bão Ragasa giật trên cấp 17, khả năng đổi hướng vào nước ta

Bão Ragasa giật trên cấp 17, khả năng đổi hướng vào nước ta

(NLĐO) - So với đầu giờ sáng nay 21-9, bão Ragasa tiếp tục mạnh thêm 2 cấp, lên cấp 14-15, giật trên cấp 17 - cấp siêu bão.

Bão Ragasa mạnh thêm, giật cấp siêu bão, có ảnh hưởng đến nước ta?

(NLĐO) - Sáng nay 21-9, bão Ragasa mạnh hơn 1 cấp so với chiều qua, với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Bão Ragasa giật cấp 15 sắp vào biển Đông, gây sóng biển cao tới 10 m

(NLĐO) - Bão Ragasa đã tăng thêm 1 cấp so với sáng nay, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, dự báo đến ngày 23-9 sẽ vào Biển Đông

bão số 9 bão ragasa tin bão ragasa bão ragasa có đổ bộ vào Việt Nam dự báo bão
