Thời sự

Bão số 10 Bualoi đi dọc biển khó dự báo, 2 mốc thời gian ứng phó tuyệt đối không chậm trễ

Thùy Linh

NLĐO) - Sáng 27-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 Bualoi.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh khác với bão số 9, bão số 10 Bualoi sau khi đi qua Philippines không suy yếu mà tiếp tục tăng cường độ, có khả năng đi thẳng vào đất liền nước ta với tốc độ rất nhanh 35-40 km/giờ. Hoàn lưu bão trải dài dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cả miền Bắc, miền Trung.

Bão số 10 Bualoi đi dọc biển khó dự báo, 2 mốc thời gian ứng phó tuyệt đối không chậm trễ- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 Bualoi. Ảnh: VGP

"Đây là dạng bão đi dọc biển, vốn rất khó dự báo, dễ gây sai lệch và ảnh hưởng đến công tác phòng tránh của người dân" - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo trong dự báo bão số 10 Bualoi phải làm rõ 3 vấn đề. Trên biển cần kiểm soát chặt chẽ, xác định thời điểm cần hạn chế và dừng hẳn hoạt động tàu thuyền. Khi bão vào đất liền, phải cập nhật dự báo triều cường, sóng lớn, nước biển dâng; xác định các công trình trọng yếu ven biển để tập trung ứng phó. Lượng mưa do bão gây ra, cũng như tình hình hồ chứa, thủy điện, thủy lợi để có phương án ứng phó sớm.

Khẳng định tinh thần chỉ đạo là phòng ngừa từ sớm, chủ động tuyệt đối, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm các mốc thời gian: Trước 12 giờ trưa 27-9, phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền trên biển; đến 17 giờ ngày 27-9 dừng toàn bộ hoạt động trên biển, "tuyệt đối không được để chậm trễ".

Về công tác sơ tán người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu, kết hợp triều cường và nước biển dâng để ra quyết định sơ tán người dân sớm, an toàn.

Các phương án phải tính đến tình huống đê kè bị vỡ, chủ động gia cố, chuẩn bị vật tư, đất đá, phương tiện và huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ". Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân có máy móc, thiết bị cần được lập rõ ràng, tránh tình trạng khi bão vào thì lúng túng, không huy động kịp.

Ứng phó bão số 10 Bualoi, Phó Thủ tướng yêu cầu "ít hội họp, nhiều hiện trường"

Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm đơn vị quản lý và Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của địa phương. "Không thể để đến lúc hồ đầy nước, phải xả mới lo xử lý. Trách nhiệm phải rõ, thẩm quyền phải xác định ngay từ đầu" - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Về lực lượng, phương tiện, Phó Thủ tướng nêu rõ các địa phương, lực lượng ứng phó bão số 10 phải chuẩn bị đầy đủ phương án "4 tại chỗ". Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, "4 tại chỗ" càng quan trọng: lương thực, nước, thuốc men, thông tin liên lạc phải được chuẩn bị từ trước.

Phó Thủ tướng đề nghị các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10 Bualoi tại các địa phương trọng điểm, "ít hội họp, nhiều hiện trường", nắm chắc tình hình, có kịch bản sẵn sàng để triển khai ngay khi cần.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết thực hiện công điện của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ đạo tới toàn quân, đặc biệt là Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, những địa bàn chịu tác động trực tiếp. Lực lượng trực sẵn sàng hiện có 240.580 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện.

Các quân khu đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng lũ, sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 đang trên khu vực Giữa biển Đông với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn trước bão số 10

Hà Tĩnh: Dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn trước bão số 10

(NLĐO) - Để ứng phó với bão số 10, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sơ tán hơn 15.000 người đến nơi an toàn, nhiều hồ chứa trên địa bàn đồng loạt xả tràn.

Dự báo mới nhất về thời điểm, khu vực đổ bộ vào Việt Nam của bão số 10 Bualoi

NLĐOO) - Các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định bão số 10 Bualoi sẽ đổ bộ từ Nghệ An - Quảng Trị vào đêm 28-9, trong khi dự báo cường độ còn khác nhau.

Thanh Hóa cấm biển ứng phó bão số 10 Bualoi

(NLĐO)- Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, Thanh Hóa có văn bản cấm biển từ 6 giờ ngày 27-9

