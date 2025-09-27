Clip: Hà Tĩnh mưa trắng trời

Theo đó, dự kiến bão số 10 sẽ đổ bộ vào chiều tối ngày 28-9, với cấp 10 đến cấp 12, vì vậy yêu cầu các địa phương thực hiện ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản III tại Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 29-7-2025).

Lực lượng chức năng cùng người dân di dời tàu thuyền lên chỗ an toàn

Thời gian bắt đầu sơ tán từ 13 giờ chiều nay, số lượng 6.556 hộ/15.706 người tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông, vị trí di dời đến trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế, các nhà cao tầng kiên cố trên địa bàn. Giao chính quyền cấp cấp xã khẩn trương tiến hành sơ tán dân, giao lực lượng quân sự, công an hỗ trợ các địa phương tiến hành di dời.

Neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn

Ngoài ra, từ đêm 26-9 đến sáng 27-9, nhiều nơi ở Hà Tĩnh có mưa lớn. Để hạ mực nước hồ, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết, các hồ chứa đã vận hành điều tiết nước. Vào 7 giờ ngày 26-9, cao trình hồ Kẻ Gỗ là 27,48/32,5m, tương đương dung tích 213,3/345 triệu m3, đạt 61,83% so với thiết kế.

Lực lượng chức năng giúp người dân chằng chống lại nhà cửa

Trước dự báo tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, từ 8 giờ ngày 27-9, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 20 - 120 mCùng với hồ Kẻ Gỗ, để chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ: Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai.

Ngoài ra, mực nước 28 hồ chứa có dung tích nhỏ như Thượng Tuy, Khe Giao, Đá Đen, Mạc Khê, Văn Võ, Mộc Hương, Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do, hiện nay đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn. Trường hợp có mưa, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90 m3/giây.