Dự báo mới nhất về thời điểm, khu vực đổ bộ vào Việt Nam của bão số 10 Bualoi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 10 giờ sáng 27-9, tâ. bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam, cường độ mạnh cấp 11-12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35 km/giờ.

Bão số 10 Bualoi dự báo đổ bộ sớm hơn 1 ngày vào khu vực từ Nghệ An -Quảng Trị. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Bão bão số 10 Bualoi là cơn bão di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Thời điểm Bualoi ở ngoài Biển Đông, dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế phân tán, tuy nhiên khi bão di chuyển vào Biển Đông các trung tâm dự báo bão quốc tế đều nhận định bão sẽ đi dọc ven biển miền Trung, sau đó sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị. Thời gian đổ bộ khoảng ngày 29-9, sau đó điều chỉnh sớm hơn khoảng đêm 28-9. Tuy nhiên cường độ của bão khi ảnh hưởng của các trung tâm dự báo khác nhau.

Dự báo của Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc nhận định đêm 28-9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo của khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định đêm 28-9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo của hải quân Mỹ nhận định đêm 28-9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Trị, cường độ cấp 13 (tuy nhiên gió của Mỹ là gió đo 1 phút, nên cấp 13 tương đương cấp 12 của thang gió Việt Nam, giật cấp 15).

Nhận định dự báo bằng công nghệ mới AI (phối hợp với Weather New và Google) nhận định đêm 28-9 bão bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Bão số 10 Bualoi gây gió mạnh từ chiều 28-9



Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Đối với khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28-9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Dự báo tác động của bão trên đất liền, về gió mạnh từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ đêm ngày 27-9 đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.