Bão số 10 (Bualoi): Gió quần thảo dữ dội, cây xanh ngã đổ ở miền Trung
(NLĐO) - Từ 21 giờ ngày 28-9, mưa như trút nước, gió gào rít liên hồi khiến nhiều cây xanh gãy đổ, mái tôn rung bần bật
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 21 giờ, tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, Quảng Trị) - cách đèo Ngang khoảng 2 km về phía Bắc, gió quần thảo dữ dội, từng cơn rít xuyên qua mái nhà, cuốn phăng những tấm tôn mỏng. Cây cối ngả nghiêng, nhiều đoạn đổ gãy, chắn ngang đường.
Khu vực này mất điện từ trước đó gần 2 giờ. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ những chiếc đèn năng lượng mặt trời lập lòe trong gió mưa.
