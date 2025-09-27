Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Đến 5 giờ ngày 27-9, có 145 tàu thuyền/810 lao động của tỉnh Quảng Trị đang hoạt động trên biển trong khi bão số 10 (bão Bualoi) đang cận kề đổ bộ.

Trong sáng 27-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trong 6 giờ qua lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 50-70mm, một số nơi lớn hơn như: Trạm Thủy văn Đồng Hới: 109,6mm; Việt Trung (xã Nam Trạch) 80,6mm; Vĩnh Kim (xã Cửa Tùng) 115,4mm…

Mưa lớn từ hôm qua đến nay khiến một số ngầm tràn ở miền núi tỉnh Quảng Trị bị nước dâng cao, gây chia cắt.

Theo ghi nhận, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước chợ Đông Hà), đường Đặng Dung (đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên, phường Nam Đông Hà)... bị ngập cục bộ, người và phương tiện lưu thông qua đoạn này gặp nhiều khó khăn.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố biến thành sông do ảnh hưởng bão số 10 - Ảnh 1.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố biến thành sông do ảnh hưởng bão số 10 - Ảnh 2.

Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố biến thành sông do ảnh hưởng bão số 10 - Ảnh 3.

Một số tuyến đường tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ngập cục bộ do ảnh hưởng của bão số 10

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 1.

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 2.

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 3.

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 4.

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 5.

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 6.

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 7.

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 8.

Nhiều tuyến đường tại phường Đông Hà, Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bị ngập bởi mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi)

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 9.

Quảng Trị ứng phó bão số 10 với mưa lớn và ngập lụt trên đường phố - Ảnh 10.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị kêu gọi, hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 10. Ảnh: CTV

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị kêu gọi, hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền ứng phó với bão số 10

Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.577 tàu thuyền/23.232 lao động, trong đó đang neo đậu tại bến là 8.432 phương tiện/22.368 lao động. Đến thời điểm 5 giờ ngày 27-9, có 145 phương tiện/810 lao động đang hoạt động trên biển.

Tin liên quan

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt

(NLĐO) - Đến chiều 26-9, tại nhiều nơi ở miền núi tỉnh Quảng Trị đang xảy ra mưa lớn, nhiều ngầm tràn qua suối bị chia cắt cục bộ.

Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, bão có thể gây nguy cơ đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ

Ứng phó trước bão số 10: Hà Tĩnh cấm biển từ 7 giờ sáng 27-9

(NLĐO) - Để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 10 (bão Bualoi), Ban Chỉ huy BĐBP - Bộ CHQS sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ 30 phút sáng 27-9.

tỉnh Quảng trị bão số 10 mưa lớn bão Bualoi tin bão số 10 hướng đi bão số 10 tin mới bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo