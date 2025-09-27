Quảng Trị: Mưa trắng trời, đường phố "biến thành sông" do ảnh hưởng bão số 10

Trong sáng 27-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trong 6 giờ qua lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 50-70mm, một số nơi lớn hơn như: Trạm Thủy văn Đồng Hới: 109,6mm; Việt Trung (xã Nam Trạch) 80,6mm; Vĩnh Kim (xã Cửa Tùng) 115,4mm…

Mưa lớn từ hôm qua đến nay khiến một số ngầm tràn ở miền núi tỉnh Quảng Trị bị nước dâng cao, gây chia cắt.

Theo ghi nhận, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước chợ Đông Hà), đường Đặng Dung (đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên, phường Nam Đông Hà)... bị ngập cục bộ, người và phương tiện lưu thông qua đoạn này gặp nhiều khó khăn.

Một số tuyến đường tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ngập cục bộ do ảnh hưởng của bão số 10

Nhiều tuyến đường tại phường Đông Hà, Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bị ngập bởi mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi)

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị kêu gọi, hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 10. Ảnh: CTV

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị kêu gọi, hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền ứng phó với bão số 10

Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.577 tàu thuyền/23.232 lao động, trong đó đang neo đậu tại bến là 8.432 phương tiện/22.368 lao động. Đến thời điểm 5 giờ ngày 27-9, có 145 phương tiện/810 lao động đang hoạt động trên biển.