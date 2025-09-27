VIDEO: Quảng Trị kêu gọi gần 23.000 ngư dân tránh bão số 10 Bualoi

VIDEO: Bộ đội biên phòng Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão số 10

Sáng 27-9, mưa lớn bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại Quảng Trị, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt 100mm trong khi bão số 10 đang tiến nhanh vào Biển Đông.

Trước diễn biến phức tạp của bão, các đơn vị Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Trị đã triển khai đồng bộ biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền.

Tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, thống kê có 1.443 tàu cá với gần 5.000 ngư dân, trong đó 1.440 phương tiện/4.922 ngư dân đã neo đậu an toàn. Ngoài ra, 38 tàu ngoại tỉnh (340 thuyền viên) và 34 tàu hàng, xà lan nội địa (199 thuyền viên) cũng đã về trú tại sông Gianh và các cảng.

Toàn bộ 79 lồng bè nuôi thủy sản được gia cố trước khi bão đến. Hiện còn 3 tàu cá với 28 ngư dân hoạt động cách đảo Cồn Cỏ khoảng 50 hải lý, đơn vị duy trì liên lạc, kêu gọi di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng bộ đội biên phòng kêu gọi ngư dân vào tránh trú bão số 10.

Ngư dân Quảng Trị đưa tàu cá vào neo đậu an toàn trước bão số 10.

Tại Đồn biên phòng Nhật Lệ, toàn bộ 1.222 tàu cá với 4.653 ngư dân ở khu vực đã vào nơi neo đậu an toàn. Đơn vị duy trì thông tin liên lạc 24/24 qua ICOM, giám sát hành trình, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ, đồng thời vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng phương tiện cứu hộ.

Trung tá Phan Quang Thành - Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ, cho biết: "Chúng tôi sắp xếp tàu thuyền vào khu neo đậu, chuẩn bị lương thực, thực phẩm dự phòng, sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi có tình huống khẩn cấp".

Bộ đội biên phòng Quảng Trị kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú

Theo Bộ đội biên phòng Quảng Trị, toàn tỉnh có tổng số 8.577 phương tiện tàu thuyền với hơn 23.200 lao động nghề biển. Hiện có hơn 8.432 phương tiện với 22.368 ngư dân đã vào bờ và neo đậu các bến an toàn.

Toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn 145 tàu cá với 810 lao động hoạt động trên biển, chủ yếu ở vùng biển Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nam vịnh Bắc Bộ. Hiện các tàu thuyền đã nhận được thông tin về cơn bão số 10 Bualoi và đang trên đường di chuyển vào bờ tránh trú.

Quảng Trị triển khai ứng phó bão số 10 Sáng 27-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, chủ trì cuộc họp triển khai phương án ứng phó bão số 10. Tỉnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện phương án theo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Toàn bộ 78 xã, phường, đặc khu thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, bố trí lực lượng trực, căng barie và cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, điểm sạt lở, ngập lụt. Toàn bộ du khách ở Cồn Cỏ đã được đưa vào đất liền an toàn. Hệ thống hồ chứa hiện an toàn, dung tích đạt hơn 67% thiết kế. Các công trình hồ, đập, kè cơ bản vượt cao trình lũ, chủ đầu tư đã chuẩn bị phương án bảo vệ. Quảng Trị cũng rà soát 152 điểm nguy cơ sạt lở đồi núi, 128 điểm sạt lở bờ sông, 10 điểm sạt lở bờ biển (5 điểm đặc biệt nguy hiểm), cùng 46 ngầm tràn và nhiều tuyến đường có khả năng ngập sâu, chia cắt.



