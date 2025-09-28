VIDEO: Bão số 10 Bualoi áp sát, gió quật, sóng biển dâng cao ở Quảng Trị

VIDEO: Bão số 10 áp sát, sóng biển dồn dập ở cảng Hòn La

Sóng cao 3-5 m liên tục đánh vào bờ

Khoảng 16 giờ 30 ngày 28-9, khi bão số 10 (Bualoi) chỉ còn cách bờ khoảng hơn 120km, khu vực biển Hòn La (Quảng Trị) đang hứng chịu những đợt sóng dữ dội cao 3-5 m liên tục đánh ầm ầm vào bờ kè và khu dân cư ven cảng.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Người Lao Động chứng kiến cảnh tượng gió rít từng hồi kèm theo mưa lớn đã khiến những cột sóng trắng xóa trùm lên kè cảng rồi va đập cuồng nộ.

Trên đường dẫn vào cảng, nước biển tràn qua nhiều đoạn, gió quăng quật khiến cây cối gãy đổ ngổn ngang.

Từng cơn gió rít gào, quật mạnh khiến mái tôn nhiều nhà dân rung lên bần bật. Nhiều hộ dân sống gần cảng Hòn La được chính quyền địa phương vận động sơ tán khẩn cấp đến những nhà người thân kiên cố để tránh trú an toàn.

Khu vực cảng biển Hòn La oằn mình trong những cơn sóng dữ

Trong căn nhà nhỏ vừa là quán nhậu ở cảng Hòn La, chị Nguyễn Thị Hồng cùng cậu con trai đứng sát góc tường, ánh mắt nhìn ra biển đầy lo lắng.

"Bão chưa vào nhưng sóng biển đánh ầm ầm từ trưa tới giờ, gió thốc liên hồi. Nhà tôi nằm sát bờ biển, sóng dâng cao tràn cả vào nhà. Tôi với con trai sẽ di chuyển vào nhà bà ngoại để ở cho an toàn" - chị Hồng nói.

Dự báo đường đi của bão

Ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, cho biết hiện toàn bộ tàu thuyền ngư dân địa phương đã được đưa vào neo đậu tại âu thuyền cửa Roòn và các điểm tránh trú an toàn. Bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân túc trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu trong tình huống khẩn cấp.

Dự báo trong đêm nay và rạng sáng mai 29-9, bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển Quảng Trị, gây mưa to đến rất to, gió mạnh giật cấp 12, giật cấp 15. Nguy cơ sạt lở bờ biển, ngập úng vùng trũng thấp, gãy đổ cây xanh, cột điện là rất lớn.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Chính quyền địa phương Quảng Trị khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà khi bão đổ bộ, đồng thời chủ động dự trữ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó.

Sóng cao cuồn cuộn vỗ bờ cảng Hòn La chiều 28-9.

Từng cột sóng dựng đứng, trắng xóa như muốn nuốt trọn bờ kè.

Gió bão quật mạnh, sóng biển tung bọt trắng xóa khắp mặt cảng.

Nước biển cuộn xoáy, bắn tung tóe khi gặp khối đá kè.

Nhiều đoạn kè ở Hòn La bị sóng trùm qua, nước bắn tung tóe.

Sóng biển cao 3-5 m liên tục ập vào khu vực dân cư ven cảng.

Những con sóng cao chồm lên mặt cảng

Biển động mạnh, sóng nối tiếp sóng, gầm rú cả một vùng.

Cảng Hòn La mịt mù trong hơi nước và bọt sóng.