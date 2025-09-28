Bão số 10 Bualoi đêm nay đổ bộ vào Hà Tĩnh - Thanh Hóa, thời gian nào nguy hiểm nhất?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10 Bualoi đêm nay đổ bộ vào Hà Tĩnh - Thanh Hóa, thời gian nào nguy hiểm nhất?

Lê Thuý - Thanh Tuấn - Đức Ngọc. BT: Dương Ngọc

(NLĐO)- Bão số 10 Bualoi di chuyển lệch lên phía Bắc, dự kiến đổ bộ trong đêm nay, rạng sáng mai 29-9 tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 10 Bualoi khả năng đổ bộ vào Hà Tĩnh - Nghệ An trong đêm nay - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn (Thanh Hoá) giúp ngư dân đưa thuyền bè đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Tuấn Minh

Trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ. Dự báo đêm nay, bão khả năng đổ bộ vào khu vực từ Hà Tĩnh - Thanh Hóa.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 Bualoi đi qua diễn ra chiều 28-9 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết bão số 10 Bualoi di chuyển chậm lại một chút và có chệch hướng Bắc nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua 27-9 (hôm qua dự báo đổ bộ giữa Hà Tĩnh và Nghệ An). "Chính vì bão chệch Bắc và thời gian đi trên biển lâu hơn nên vùng ảnh hưởng của bão sẽ mở rộng ra nhiều hơn, đặc biệt là Thanh Hóa sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua" - Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, tác động của gió sẽ bắt đầu khoảng 20 đến 21 giờ ở Hà Tĩnh. Sau đó cứ dịch dần 1-2 tiếng thì đến các địa phương còn lại là Nghệ An và Thanh Hóa. Gió mạnh nhất ở Hà Tĩnh là khoảng 0 giờ đến 1 giờ rạng sáng 29-9, có thể giật lên cấp 14. Tại Nghệ An, gió mạnh nhất vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng 29-9 với gió giật cấp 14. Tại Thanh Hóa, gió mạnh nhất vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng 29-9 với gió giật ở cấp 12-13.

"Thời gian lưu bão trên đất liền khá dài, khoảng 6 tiếng. Vì thời gian bão tiếp cận muộn hơn, cộng thêm ảnh hưởng của triều cường sẽ nguy hiểm hơn so với dự báo ngày hôm qua, theo đó cảnh giác với nước dâng ở biển và sóng sẽ cao hơn "- Thứ trưởng Hiệp cảnh báo.

Do bão đi chậm lại và đi dọc bờ biển, vùng ảnh hưởng của mưa và mưa thực tế sẽ cao hơn dự báo ngày 27-9. Mưa phổ biến sẽ tầm độ khoảng 300 đến 400 mm, cao hơn mức dự báo hôm qua (200 đến 250 mm). Đặc biệt nguy hiểm là mưa cục bộ (tức là mưa 300 mm/3 tiếng đồng hồ) sẽ rất nhiều ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Mưa cục bộ này ảnh hưởng rất lớn đến sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là khu vực miền núi.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, vì bão đổ bộ ban đêm nên các biện pháp ứng phó sẽ rất khó khăn. Do đó, mọi việc phải chuẩn bị trước và ngay từ bây giờ. Đề nghị các địa phương, đặc biệt trong công tác chỉ đạo là không được chủ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ theo dự báo, bão số 10 Bualoi đang di chuyển dọc theo ven biển và có xu hướng đi lên phía Bắc. Tâm bão dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An, ngoài ra cần lưu ý thêm tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là vùng ven biển tỉnh Nam Định cũ, cũng nằm trong vùng gió mạnh cấp 7-8 và cần hết sức cảnh giác.

3 nhóm vấn đề trọng tâm được Phó Thủ tướng lưu ý. Thứ nhất, cường độ bão khi vào bờ vẫn ở cấp 11-13, gió giật mạnh tới cấp 13, có khả năng gây hư hại lớn cho nhà cửa và công trình. Thời gian bão đổ bộ lại rơi vào ban đêm, gây khó khăn cho ứng phó. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản phải hoàn tất trước 15 giờ ngày 28-9.

Thứ hai, công tác di dời dân phải thực hiện quyết liệt, không được chủ quan. Kinh nghiệm cho thấy, khi triều cường dâng 1,5-2 m, sóng có thể cao 3-5 m, nên phạm vi ảnh hưởng không chỉ trong bán kính 200 m từ bờ biển. Các địa phương cần tính toán thực tiễn để khoanh vùng, tổ chức sơ tán an toàn.

Thứ ba, lượng mưa dự báo từ 200-500 mm, song thực tế có thể lớn hơn do hoàn lưu bão rộng, gây mưa lớn ở cả những vùng ngoài bán kính tác động trực tiếp, như Tây Thanh Hóa, miền núi Nghệ An, Sơn La, Đông Bắc Bộ. Nhiều hồ chứa đã gần đầy, có nơi đạt cấp độ 1-2, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt rất cao.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, huy động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lực lượng quân đội, công an luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu trước 17 giờ cùng ngày, còn có nơi trọng yếu mà lực lượng tại chỗ không đáp ứng được, địa phương phải báo cáo Trung ương ngay để kịp thời điều động, hỗ trợ.

Tin liên quan

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại tỉnh Nghệ An.

Bão số 10 Bualoi di chuyển chậm, đi lên phía Bắc, chuyên gia cảnh báo sức tàn phá và độ nguy hiểm

(NLĐO) - Nếu bão số 10 Bualoi di chuyển chậm trên đất liền, thời gian gió mạnh, mưa lớn kéo dài dẫn tới nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở…

Bão số 10 dự báo đổ bộ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vào ban đêm, chệch hướng Bắc nên càng nguy hiểm

(NLĐO) - So với dự báo hôm qua 27-9, bão số 10 Bualoi lệch lên hướng Bắc, khiến vùng ảnh hưởng mở rộng, nhất là Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Phó thủ tướng Trần Hồng Hà bão số 10 bualoi Bão số 10 Bualoi đổ bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo