Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại tỉnh Nghệ An.

Ngày 28-9, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An. 

- Ảnh 1.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: L. Hoa

Tại tỉnh Nghệ An, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền và công tác tổ chức sơ tán nhân dân tránh bão tại phường Cửa Lò. 

Đến thời điểm kiểm tra, địa phương đã tổ chức sơ tán 615 hộ với 1.778 nhân khẩu ở các khu vực xung yếu, nhà cửa không bảo đảm an toàn. Các phương tiện tàu thuyền đã được đưa vào chằng néo tại khu neo đậu.

Tại Trường Tiểu học Nghi Thủy, phường Cửa Lò, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã thăm hỏi, động viên và trao quà tặng bà con đi sơ tán, tránh trú bão. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

- Ảnh 3.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trao quà tặng bà con phường Cửa Lò tại điểm sơ tán. Ảnh: H. Lê

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị các lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục kiểm tra, rà soát từng khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại nơi không an toàn. Công tác bảo đảm hậu cần, y tế, thông tin liên lạc phải được chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

Cũng trong sáng 28-9, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn, Lạch Quèn; xã Quỳnh Phú và tại các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai; tình hình vận hành, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Vực Mấu.

- Ảnh 4.

Người dân chằng chống thuyền trước khi bão số 10 đổ bộ vào bờ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, các ngành chức năng liên quan phải phát huy bài học kinh nghiệm từ ứng phó bão số 5, tiếp tục chủ động hơn nữa; trong mọi tình huống, phải đặt an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết. Phải bảo vệ an toàn cho ngư dân, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ; đồng thời tổ chức rà soát, di dời kịp thời các hộ dân ở vùng xung yếu, ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Tin liên quan

Bão số 10 Bualoi giật cấp 14 sắp đổ bộ: Sơ tán hơn 2.000 dân khỏi nhà tập thể xuống cấp

Bão số 10 Bualoi giật cấp 14 sắp đổ bộ: Sơ tán hơn 2.000 dân khỏi nhà tập thể xuống cấp

(NLĐO) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, cơ quan chức năng đã sơ tán khẩn cấp sơ tán hơn 2.000 người ra khỏi các khu tập xuống cấp.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi diễn biến phức tạp, nhiều nơi hứng mưa to, sóng lớn

(NLĐO) - Từ sáng đến trưa 28-9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, nhiều địa phương miền Trung có mưa lớn, lốc xoáy; đã có những thiệt hại ban đầu.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của Bão số 10 Bualoi, tại vùng biển Cửa Lò, bầu trời tối đen, biển động rất mạnh, sóng lớn cao từ 2-3m .

tỉnh Nghệ An Bộ đội biên phòng Quân đội nhân dân Việt Nam Bộ Quốc phòng Đoàn Công tác đoàn kiểm tra bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo