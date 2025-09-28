Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi

Ngày 28-9, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: L. Hoa

Tại tỉnh Nghệ An, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền và công tác tổ chức sơ tán nhân dân tránh bão tại phường Cửa Lò.

Đến thời điểm kiểm tra, địa phương đã tổ chức sơ tán 615 hộ với 1.778 nhân khẩu ở các khu vực xung yếu, nhà cửa không bảo đảm an toàn. Các phương tiện tàu thuyền đã được đưa vào chằng néo tại khu neo đậu.

Tại Trường Tiểu học Nghi Thủy, phường Cửa Lò, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã thăm hỏi, động viên và trao quà tặng bà con đi sơ tán, tránh trú bão. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trao quà tặng bà con phường Cửa Lò tại điểm sơ tán. Ảnh: H. Lê

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị các lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục kiểm tra, rà soát từng khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại nơi không an toàn. Công tác bảo đảm hậu cần, y tế, thông tin liên lạc phải được chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

Cũng trong sáng 28-9, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn, Lạch Quèn; xã Quỳnh Phú và tại các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai; tình hình vận hành, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Vực Mấu.

Người dân chằng chống thuyền trước khi bão số 10 đổ bộ vào bờ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, các ngành chức năng liên quan phải phát huy bài học kinh nghiệm từ ứng phó bão số 5, tiếp tục chủ động hơn nữa; trong mọi tình huống, phải đặt an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết. Phải bảo vệ an toàn cho ngư dân, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ; đồng thời tổ chức rà soát, di dời kịp thời các hộ dân ở vùng xung yếu, ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.