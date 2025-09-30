HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi

Tin-ảnh-video: Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi bão số 10 Bualoi đổ bộ cũng là lúc triều cường dâng khiến gió, sóng biển đánh mạnh khiến bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão.

Theo ghi nhận, khi bão số 10 Bualoi đi qua, dọc bãi biển Khu du lịch biển Hải Tiến (thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) hiện lên một cảnh tượng "tan hoang" khi nhiều đoạn bờ kè bị sóng đánh vỡ, cây cối bật gốc, xô nghiêng, các công trình cảnh quan hư hỏng khắp nơi.

Khu du lịch biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn… hàng năm đón hàng triệu du khách tới vui chơi, tắm biển.

Hình ảnh bãi biển Hải Tiến sau bão số 10 Bualoi:

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 1.

Khu du lịch Hải Tiến - một trong những bãi biển nối tiếng ở Thanh Hóa tan hoang sau bão số 10 Bualoi

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 2.

Bờ kè biển Hải Tiến bị sóng đánh gãy vỡ, sụt lún, cây cối nghiêng ngả, bật gốc

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 3.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 4.

Những khối bê-tông chắc chắn đã không thể trụ được sau khi bão số 10 đi qua

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 5.

Đường nhựa hư hỏng, gãy, sụt lún khi triều cường vượt qua bờ kè tràn vào bên trong khu du lịch

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 6.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 7.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 8.

Nhiều đoạn đường, đê kè bị tụt chân tạo hàm ếch

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 9.

Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát ở Hải Tiến sau khi cơn bão đi qua

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng đi kiểm tra một khu vực tơi tả sau bão

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 11.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 12.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 13.
Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 14.

Bão gió đã cuốn đi bao thành quả lao động vất vả của người dân

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 15.

Nhiều cây xanh bật gốc trong các khác sạn, khu nghỉ dưỡng

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 16.

Một bức tượng trên trục cảnh quan ở Hải Tiến bị sóng biển, gió bão xô ngã

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 17.

Những bàn tay "khổng lồ" dưới bãi biển đã bị xô nghiêng thêm ra phía biển so với cơn bão trước

Bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 18.

Khu du lịch biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn… hàng năm đón hàng triệu du khách tới vui chơi, tắm biển.

Biển Hải Tiến tơi tả sau khi bão số 10 Bualoi đi qua.

Tin liên quan

Chuyện khó tin ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa vẫn tái diễn

Chuyện khó tin ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa vẫn tái diễn

(NLĐO)- Dù "tối hậu thư" của huyện đã hết, nhưng cảnh tượng khó tin vẫn tái diễn ở bãi biển nổi tiếng tại Thanh Hóa, xã lý giải gì về việc này?

Những con đường "cong mềm mại" khó coi trên bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa

(NLĐO) - Có tới 12 km bãi tắm, thế nhưng trục đường chính sát bờ biển ở Hải Tiến (Thanh Hóa) hiện vẫn chưa thông suốt, bị chia cắt thành nhiều đoạn, từ đó xuất hiện những con đường "cong mềm mại" khó coi

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10

(NLĐO)- Mưa lũ gây ngập lụt khắp nơi, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã căng dây ra dòng nước xiết, ngâm nước hàng giờ để cứu người

