Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 178 ngày 29-9 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Lốc xoáy làm đổ sập nhiều ngôi nhà ở xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Thanh Tuấn

Công điện nêu rõ, bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 23 giờ ngày 29-9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương; trên 105.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó riêng Hà Tĩnh 78.842 nhà, Nghệ An 19.977 nhà), 3.371 nhà bị ngập, 2.742 hộ bị cô lập, chia cắt.

Bão lũ gây trên 9.400 ha lúa và hoa màu, 1.700 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè, cơ sở sản xuất kinh doanh,… bị thiệt hại rất nặng nề.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua" - Công điện của Thủ tướng nêu.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện vừa qua.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Lãnh đạo các địa phương cần khẩn trương chỉ đạo khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 5-10), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp tỉnh khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính trước 15 giờ ngày 30-9 để tổng hợp xử lý theo quy định. Hoàn thành công tác chi hỗ trợ nhân dân trước ngày 5-10.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao các địa phương tổng hợp ngay báo cáo về tình hình bão, lũ trên địa bàn, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả ứng phó của địa phương.

Đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng giao chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các bộ ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ.

Bộ Tài chính cần kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 1-10.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.