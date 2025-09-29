Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10

Tuấn Minh

(NLĐO) - Mưa lớn, giông lốc ở một số nơi tại Thanh Hóa trong bão số 10 Bualoi đã làm nhiều ô tô bị gió thổi bay xuống ruộng, nước lũ dâng cao gây sập mố cầu

Chiều 29-9, ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận cầu Sơn Thủy bắc qua sông Luồng trên Quốc lộ 6 (đoạn qua bản Chung Sơn) đã bị sập khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10 - Ảnh 1.

Mố cầu Sơn Thủy bắc qua sông Luồng ở xã biên giới Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa bị sập khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập

Theo báo cáo, do mưa lớn, nước sông Luồng lên cao, chân cầu, mố cầu phía xã đi Hiền Kiệt bị sập hoàn toàn mặt đường dẫn lên đầu cầu.

Trước sự cố trên, xã Sơn Thủy đã ngay lập tức lập chốt, căng dây, lắp biển cảnh báo 2 bên đầu cầu, cấm người và phương tiện. "Hiện chúng tôi đã lập 2 chốt trực hai bên đầu cầu đảm bảo không cho người dân và phương tiện qua lại"- ông Tới cho hay.

Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10 - Ảnh 2.

Chính quyền xã Sơn Thủy đã căng dây, đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24 để cấm người dân và phương tiện qua lại

Việc cầu Sơn Thủy bị sập đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, toàn bộ xã Hiền Kiệt với hàng trăm hộ dân hiện đang bị cô lập, bởi đây là tuyến độc đạo nối xã Hiền Kiệt với bên ngoài.

Cũng theo ông Tới, do ảnh hưởng bão số 10, toàn xã có 8 điểm sạt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông với khối lượng khoảng 1.000 m3. Ngoài ra, xã Sơn Thủy có 3 đường tràn dân sinh (bản Thủy Sơn, bản Xía Nọi, bản Muống Cóc) bị ngập sâu. Ban chỉ huy xã đã tổ chức cắm cọc, căng dây, cảnh báo và bố trí 3 tổ trực để hướng dẫn, tuyên truyền, ngăn chặn người và phương tiện đi qua 3 ngầm tràn.

Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10 - Ảnh 3.

Mố cầu, đường dẫn lên cầu bị sập do ảnh hưởng mưa bão số 10

Không chỉ cầu Sơn Thủy, cầu Quan Sơn (xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) trên Quốc lộ 217, là tuyến huyết mạch từ miền xuôi lên huyện miền núi Quan Sơn cũ, cũng bị sụt lún móng cầu, sập lan can 2 bên cầu, mỗi bên có chiều dài 100 m khiến người và phương tiện giao thông không thể qua lại.

Được biết, do cầu Quan Sơn bị hư hỏng sau bão số 10, để lên các xã thuộc huyện Quan Sơn cũ, các phương tiện giao thông phải đi vòng qua huyện Quan Hóa cũ.

Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10 - Ảnh 4.

Ô tô của một hộ dân ở xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa bị "thổi bay" xuống ruộng

Mưa lớn không chỉ gây hư hỏng cầu ở một số xã miền núi, trong bão số 10, lốc xoáy xuất hiện tại xã Hoằng Phú cũng đã gây thiệt hại nặng nề nhà cửa, tài sản của người dân khi nhiều gia đình bị tốc mái, nhiều ô tô bị gió thổi bay xuống ruộng, hoặc lộn nhiều vòng trên mặt đất, gây hư hỏng, thiệt hại lớn.

Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10 - Ảnh 5.
Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10 - Ảnh 6.

Nhiều ô tô, xe máy bị cột điện đè hư hỏng do ảnh hưởng lốc xoáy trong bão số 10 rạng sáng nay 29-9 tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Tổng cộng bao nhiêu chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi?

Tổng cộng bao nhiêu chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi?

(NLĐO)- Đã có hơn 100 chuyến bay bị hủy và hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi

Phó Thủ tướng: Tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra

(NLĐO) - Các địa phương cần tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, ứng phó với lũ lụt, sạt lở sau bão.

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Chỉ trong tích tắc trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua trong mưa bão số 10, hàng chục ngôi nhà ở Thanh Hóa đổ sập, tốc mái, cột điện đổ la liệt khắp nơi

tỉnh Thanh Hóa sập cầu mưa bão nước lũ dâng cao bão số 10 ô tô bị thổi bay sập mố cầu cầu Sơn Thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo