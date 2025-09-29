Bão số 10 khiến 19 người chết, nhiều người mất tích và mất liên lạc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10 khiến 19 người chết, nhiều người mất tích và mất liên lạc

Thùy Linh

(NLĐO) - Đến 19 giờ ngày 29-9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở và dông lốc đã làm 19 người chết, 21 người mất tích và mất liên lạc.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 khiến 19 người chết (Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do dông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; TP Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Đà Nẵng 1 người chết do đã tìm thấy thi thể người bị lũ cuốn).

Bão số 10 khiến 19 người chết, 21 người mất tích và mất liên lạc - Ảnh 1.

Một trong 2 tàu cá của bà bé trôi dạt vào bờ biển Cửa Ông - bị sóng đánh lật úp

13 người mất tích (Sơn La 1 người; Quảng Trị 12 người); 82 người bị thương (Lào Cai 2, Quảng Ninh 9, Hải Phòng 9, Hưng Yên 11, Ninh Bình 24, Thanh Hóa 2, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 9, TP Huế 1).

Mất liên lạc 8 người tại Gia Lai: Tàu BĐ 97258 TS/8 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20 giờ ngày 27-9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Thống kê thiệt hại về tài sản, bão số 10 khiến hơn 104.000 nhà hư hỏng, tốc mái; 3.371 nhà ngập; 2.742 hộ bị cô lập. Diện tích lúa, hoa màu thiệt hại hơn 9.400 ha, thủy sản 1.769 ha. 10 sự cố đê điều đã xảy ra ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Bão gây ngập, chia cắt giao thông tại 163 điểm trên quốc lộ, tỉnh lộ; sạt lở hơn 6.400 m bờ sông, bờ biển. Riêng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có 65.000 m² mái tôn nhà máy, văn phòng bị tốc mái.

Các tỉnh miền Trung mất điện diện rộng với hơn 3.400 cột điện gãy đổ; 13.000 cây xanh bị quật ngã.

Các địa phương đang khẩn trương khắc phục và tiếp tục thống kê thiệt hại.


Tin liên quan

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tàu cá bị sóng đánh lật úp, trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị sau bão số 10. Các lực lượng cứu hộ gấp rút trục vớt để tìm kiếm ngư dân mắc kẹt

Bão số 10 ở Quảng Trị: Hơn 227.000 hộ mất điện, công nhân xuyên đêm khôi phục

(NLĐO) – Sau bão số 10, hơn 227.000 hộ Quảng Trị mất điện. Ngành điện lực huy động tối đa công nhân, phương tiện để cấp điện trở lại nhanh nhất.

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10

(NLĐO)- Mưa lũ gây ngập lụt khắp nơi, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã căng dây ra dòng nước xiết, ngâm nước hàng giờ để cứu người

người mất tích người chết thiệt hại do bão số 10 bão Bualoi bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo