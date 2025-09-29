Bão số 10 ở Quảng Trị: Hơn 227.000 hộ mất điện, công nhân xuyên đêm khôi phục

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang kiểm tra tình hình khắc phục sự cố lưới điện do bão số 10

Chiều 29-9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang có mặt tại hiện trường ở "tâm bão" xã Phú Trạch để kiểm tra tình hình khắc phục sự cố lưới điện, đồng thời thăm hỏi, động viên công nhân ngành điện đang làm việc không kể ngày đêm.

Cùng đi có Phó tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải và ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Theo Công ty Điện lực Quảng Trị, bão số 10 đã làm nhiều tuyến đường dây bị đứt, vỡ sứ, cột điện gãy đổ, khiến hơn 227.000 khách hàng bị mất điện. Đỉnh điểm vào 23 giờ ngày 28-9, tổng công suất phụ tải bị mất lên đến 105MW, chiếm 45,6% toàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở Bắc Quảng Trị.

Thống kê ban đầu ghi nhận 33 xuất tuyến 110kV và 39 phân đoạn trung thế bị sự cố; 2.365/5.762 trạm biến áp ngừng hoạt động.

Ngành Điện lực huy động tối đa công nhân, máy móc khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 10





Tại "tâm bão" xã Phú Trạch, dọc Quốc lộ 1, nhiều cột điện gãy đôi, ngã chỏng chơ, dây điện võng sát mặt đất, quấn vào cây cối, tiềm ẩn nguy hiểm. Ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, cột bê tông ngã ngang mái nhà, sân vườn, dây điện đổ chằng chịt, gây khó khăn cho việc đi lại.

Ngay khi bão tan, các đội quản lý điện đã nhanh chóng kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai phương án sửa chữa. Trong ngày 29-9, nhiều phụ tải quan trọng đã được khôi phục, trong khi các địa bàn phía bắc vẫn đang tập trung tối đa nhân lực và phương tiện để khắc phục sự cố.

Công nhân ở Quảng Trị trắng đêm khắc phục điện lưới, nhằm sớm khôi phục điện để đảm bảo sinh hoạt cho người dân

Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng đã huy động 225 kỹ sư, công nhân từ 8 đơn vị thành viên hỗ trợ Quảng Trị khắc phục lưới điện bị thiệt hại nặng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân ngành điện, nhấn mạnh việc khôi phục điện là nhiệm vụ quan trọng để ổn định đời sống dân sinh và phục vụ chỉ đạo, điều hành sau bão.

VIDEO: Bão số 10 càn quét khiến nhiều cột điện bị gãy đổ, làm hơn 227.000 khách hàng bị mất điện

Hơn 73% khách hàng đã được cấp lại điện Đến 16 giờ 30 ngày 29-9, Công ty Điện lực Quảng Trị đã khôi phục cấp điện khoảng 73,4% khách hàng toàn tỉnh. Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai khắc phục để cấp điện trở lại cho 138.855 khách hàng còn lại.



