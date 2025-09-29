HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10

Tuấn Minh

(NLĐO)- Mưa lũ gây ngập lụt khắp nơi, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã căng dây ra dòng nước xiết, ngâm nước hàng giờ để cứu người

Ngày 29-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu, cô lập, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã không quản mưa lớn, điều kiện thời tiết xấu nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, kịp thời đưa nhiều người dân mắc kẹt ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10- Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa căng mình làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hỗ trợ, đưa người mắc kẹt do bão số 10 Bualoi đến nơi an toàn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 29-9, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Trường Lâm về việc một hộ dân tại thôn Thông Bái bị nước lũ dâng cao, cô lập hoàn toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng máy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10- Ảnh 2.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa căng dây ra vùng nước xiết cứu ngước mắc kẹt tại xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau hơn 2 giờ nỗ lực tiếp cận trong điều kiện mưa bão, nước chảy xiết, đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa 3 người dân (gồm 1 người lớn và 2 trẻ nhỏ) ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đến khoảng 11 giờ 15 phút, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo về việc có 13 người dân bị mắc kẹt tại trang trại nuôi heo ở bãi bồi sông Làng Ngòn (thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc). Lực lượng đã khẩn trương điều động 1 mô tô nước cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đưa toàn bộ 13 nạn nhân đến nơi an toàn.

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10- Ảnh 3.

Không quản khó khăn, lực lượng Công an Thanh Hóa đã xông pha tới những nơi nguy hiểm để người dân được an toàn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiếp đó, đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29-9, đơn vị này tiếp tục nhận được thông tin có một hộ gia đình gồm 6 người, trong đó có 2 trẻ em dưới 9 tuổi ở thôn Triu (xã Điền Lư) bị mắc kẹt trong một căn nhà có nguy cơ đổ sập do nước lũ chảy xiết.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động một tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ của Đội PCCC Khu vực 10 nhanh chóng tiếp cận địa bàn để giải cứu các nạn nhân.

Do ngôi nhà nằm ở giữa 2 dòng suối, nước lũ ngập gần chạm nóc nhà, chảy xiết, có nguy cơ bị nước xói vào làm cho đổ sập bất cứ lúc nào nên việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tiếp cận ngôi nhà bằng thuyền và ca nô cũng hết sức khó khăn.

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10- Ảnh 4.
Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10- Ảnh 5.

Trong ngày 29-9, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhiều đợt cứu hộ đưa 22 người dân mắc kẹt tại nhiều nơi do mưa bão số 10 đến nơi an toàn

Trước tình hình trên, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phải sử dụng dây thừng tạo thành ròng rọc và phao cứu sinh để tiếp cận hiện trường, nhanh chóng đưa từng người dân ra ngoài.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng công an đã đưa được 6 người thoát khỏi vùng nguy hiểm.

