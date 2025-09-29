Quảng Trị sau bão số 10: Cột điện gãy đôi, nhà dân chỉ còn trơ khung

VIDEO: Những hình ảnh tan hoang ở xã Phú Trạch (Quảng Trị) sau bão số 10

Tờ mờ sáng 29-9, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị để ghi nhận khung cảnh tan hoang sau khi bão số 10 càn quét qua địa phương này.

Dọc Quốc lộ 1 qua xã Phú Trạch, cả một vùng quê biến dạng thành "bãi chiến trường". Hàng chục cột điện bị gãy đôi nằm rải rác, vắt ngang mặt đường; những thân cây xanh bật gốc chắn ngang lối đi. Mái tôn, ngói vỡ, bảng hiệu, vật dụng trong nhà văng tung tóe, chồng chất lên nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn...

Chỉ trong quãng đường chừng 5 km qua địa bàn xã Phú Trạch, phóng viên ghi nhận hàng loạt cột điện ngã đổ, dây điện chằng chịt kéo sà xuống mặt đường, khiến việc đi lại hết sức nguy hiểm.

Một cơ sở kinh doanh của người dân bị gió quật tan hoang

Trong khu dân cư, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, để lại khung cảnh trơ trọi, lạnh lẽo. Ngôi nhà của bà Trịnh Thị Mừng (71 tuổi, thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch) giờ chỉ còn trơ trụi những mảng tường gạch ẩm ướt, ngói bay tung tóe khắp khu vườn. Những chiếc nồi niêu, bàn ghế, vật dụng sinh hoạt nằm lẫn trong bùn đất và đống ngói vỡ.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cơn bão to như thế này. Bão đến, tôi phải chạy sang nhà con trai tránh. Gió quần quật cả đêm, đến sáng thì chẳng còn chi nữa. Lúa, tài sản bị mưa ướt hết. Tui nhìn mà xót lắm!" - bà Mừng nghẹn giọng.

Trên các tuyến đường, người dân tranh thủ lúc gió tạm lặng để ra vườn, ra ngõ kiểm tra nhà cửa. Nhiều người gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng nghe tiếng gió rít và mái tôn bay loảng xoảng.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, cho biết bão đi qua nhưng mưa lớn vẫn còn. Trong đêm, chính quyền cùng công an địa phương đã căng mình dọn cây gãy đổ để đảm bảo an toàn cho Quốc lộ 1 và các tuyến đường liên thôn.

"Trước mắt có 2 thuyền của ngư dân bị sóng đánh chìm. Chính quyền đang phối hợp cơ quan chức năng để trục vớt, giảm thiệt hại cho bà con. Hiện chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng hàng chục cột điện, cây xanh bị gãy đổ, nhiều ngôi nhà tốc mái, ước tính thiệt hại là rất lớn" – ông Cảnh thông tin.

Dưới đây là hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường: