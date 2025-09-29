Quảng Trị sau bão số 10: Cột điện gãy đôi, nhà dân chỉ còn trơ khung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Quảng Trị sau bão số 10: Cột điện gãy đôi, nhà dân chỉ còn trơ khung

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bão số 10 càn quét để lại cảnh tan hoang ở Phú Trạch (Quảng Trị) khi hàng loạt cột điện, cây xanh gãy đổ, nhà dân trơ khung...

VIDEO: Những hình ảnh tan hoang ở xã Phú Trạch (Quảng Trị) sau bão số 10 

Tờ mờ sáng 29-9, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị để ghi nhận khung cảnh tan hoang sau khi bão số 10 càn quét qua địa phương này.

Dọc Quốc lộ 1 qua xã Phú Trạch, cả một vùng quê biến dạng thành "bãi chiến trường". Hàng chục cột điện bị gãy đôi nằm rải rác, vắt ngang mặt đường; những thân cây xanh bật gốc chắn ngang lối đi. Mái tôn, ngói vỡ, bảng hiệu, vật dụng trong nhà văng tung tóe, chồng chất lên nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn...

Chỉ trong quãng đường chừng 5 km qua địa bàn xã Phú Trạch, phóng viên ghi nhận hàng loạt cột điện ngã đổ, dây điện chằng chịt kéo sà xuống mặt đường, khiến việc đi lại hết sức nguy hiểm.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 1.

Một cơ sở kinh doanh của người dân bị gió quật tan hoang

Trong khu dân cư, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, để lại khung cảnh trơ trọi, lạnh lẽo. Ngôi nhà của bà Trịnh Thị Mừng (71 tuổi, thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch) giờ chỉ còn trơ trụi những mảng tường gạch ẩm ướt, ngói bay tung tóe khắp khu vườn. Những chiếc nồi niêu, bàn ghế, vật dụng sinh hoạt nằm lẫn trong bùn đất và đống ngói vỡ.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cơn bão to như thế này. Bão đến, tôi phải chạy sang nhà con trai tránh. Gió quần quật cả đêm, đến sáng thì chẳng còn chi nữa. Lúa, tài sản bị mưa ướt hết. Tui nhìn mà xót lắm!" - bà Mừng nghẹn giọng.

Trên các tuyến đường, người dân tranh thủ lúc gió tạm lặng để ra vườn, ra ngõ kiểm tra nhà cửa. Nhiều người gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng nghe tiếng gió rít và mái tôn bay loảng xoảng.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Minh Cảnh,  Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, cho biết bão đi qua nhưng mưa lớn vẫn còn. Trong đêm, chính quyền cùng công an địa phương đã căng mình dọn cây gãy đổ để đảm bảo an toàn cho Quốc lộ 1 và các tuyến đường liên thôn.

"Trước mắt có 2 thuyền của ngư dân bị sóng đánh chìm. Chính quyền đang phối hợp cơ quan chức năng để trục vớt, giảm thiệt hại cho bà con. Hiện chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng hàng chục cột điện, cây xanh bị gãy đổ, nhiều ngôi nhà tốc mái, ước tính thiệt hại là rất lớn" – ông Cảnh thông tin.

Dưới đây là hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường:

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 2.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 3.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 4.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 5.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 6.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 7.

Hình ảnh bà Trịnh Thị Mừng thất thần sau bão số 10 đi qua

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 8.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 9.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 10.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 11.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 12.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 13.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 14.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 15.

Quảng Trị sau bão số 10: Thiệt hại nặng nề tại xã Phú Trạch sau cơn bão - Ảnh 16.

Tin liên quan

VIDEO: Bão số 10 Bualoi áp sát, gió quật, sóng biển dâng cao ở Quảng Trị

VIDEO: Bão số 10 Bualoi áp sát, gió quật, sóng biển dâng cao ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi áp sát khiến sóng biển ở Hòn La (Quảng Trị) dâng cao dữ dội, chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán dân sống gần cảng.

Bão số 10 (Bualoi): Gió quần thảo dữ dội, cây xanh ngã đổ ở miền Trung

(NLĐO) - Từ 21 giờ ngày 28-9, mưa như trút nước, gió gào rít liên hồi khiến nhiều cây xanh gãy đổ, mái tôn rung bần bật

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt

(NLĐO) - Đến chiều 26-9, tại nhiều nơi ở miền núi tỉnh Quảng Trị đang xảy ra mưa lớn, nhiều ngầm tràn qua suối bị chia cắt cục bộ.

Quảng Trị tin bão mới nhất bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo