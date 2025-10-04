HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 11 Matmo ảnh hưởng đến đất liền nước ta khi nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo từ đêm mai 5-10, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên sẽ có gió mạnh dần từ cấp 6-7, vùng gần tâm bão số 11 Matmo đi qua cấp 8-9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ vĩ Bắc; 116,0 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 11 Matmo sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ đêm 5 - 10 - Ảnh 1.

Dự báo hướng đổ bộ của bão số 11 Matmo lúc 10 giờ ngày 4-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 5-10, bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 13, giật cấp 16 ở khoảng 20,3 độ vĩ Bắc; 110,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 109,5 độ Đông đến 118,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 6-10, bão Matmo ở khoảng 21,8 độ vĩ Bắc; 107,0 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Tây Bắc Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 22 giờ ngày 6-10, bão ở khoảng 22,8 độ vĩ Bắc; 104,8 độ kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, cường độ dưới cấp 6.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Bão số 11 Matmo gây gió mạnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên từ đêm mai 5-10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều 5-10, vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5-10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu) có gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có khả năng nước dâng 0,4-0,6 m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và cửa sông.

Trên đất liền, từ đêm 5-10, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, có thể gây gãy cành cây, tốc mái nhà. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5-10 đến hết ngày 7-10, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm. 

Hà Nội ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, song từ gần sáng 6-10 có mưa vừa đến to, lượng mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

Thủ tướng: Ứng phó "bão chồng bão, lũ chồng lũ", phối hợp với Trung Quốc về thông tin xả lũ

Thủ tướng: Ứng phó "bão chồng bão, lũ chồng lũ", phối hợp với Trung Quốc về thông tin xả lũ

(NLĐO) - Ngày 4-10, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện 186 về chủ động ứng phó bão số 11 Matmo.

Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to

(NLĐO) - Vào Biển Đông, bão số 11 Matmo tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, dự báo khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bắt đầu có gió mạnh từ đêm 5-10.

Khẩn trương ứng phó bão số 11

Bộ Chính trị yêu cầu Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương, trước mắt tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

bão dự báo bão tin bão biển đông dự báo bão matmo bão số 11 Matmo thời tiết Quảng Ninh thời tiết Hải Phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo