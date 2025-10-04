HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Ứng phó "bão chồng bão, lũ chồng lũ", phối hợp với Trung Quốc về thông tin xả lũ

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 4-10, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện 186 về chủ động ứng phó bão số 11 Matmo.

Công điện nêu rõ chiều ngày 3-10, bão Matmo đã di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Thủ tướng ứng phó bão số 11 Matmo , thông tin xả lũ từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện 186 về chủ động ứng phó bão số 11 Matmo.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 15-16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu và khu vực Vịnh Bắc Bộ; trong ngày 5 đến 7-10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời.

Nguy hiểm của bão số 11 Matmo khi thiên tai chồng thiên tai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các ngành, các địa phương và Nhân dân cần nhận thức rõ tính chất hết sức nguy hiểm cơn của bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ tai biến chồng tai biến, đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển, nhất là khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bảo đảm an toàn các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền (đặc biệt lưu ý đề phòng dông lốc xảy ra trước bão và bảo đảm an toàn các hoạt động du lịch trên Vịnh).

Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh miền núi, trung du tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lũ, nguy cơ lũ ống, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; rà soát "bốn tại chỗ", bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý ngay các sự cố, không để bị động, bất ngờ.

Bộ NN-MT chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ thường xuyên, tham khảo, cập nhật kết quả dự báo của quốc tế và trên cơ sở kinh nghiệm từ các đợt bão, lũ vừa qua để dự báo chính xác nhất có thể về diễn biến bão, mưa, dòng chảy trên các lưu vực sông và hồ chứa nước.

Bộ NN-MT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, UBND tỉnh Lào Cai, chủ đập và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ, quyết định vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Thác Bà để bảo đảm an toàn công trình và an toàn phòng, chống lũ cho hạ du.

Các địa phương cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác định những nơi xung yếu để điều động, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị ngay từ trước xảy ra thiên tai, chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương biên giới tăng cường trao đổi với Trung Quốc về việc phối hợp cung cấp thông tin xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn, tránh bị động, bất ngờ.

Tin liên quan

 

