Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to

Thùy Linh

(NLĐO) - Vào Biển Đông, bão số 11 Matmo tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, dự báo khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bắt đầu có gió mạnh từ đêm 5-10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hồi 4 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc.

Bão số 11 Matmo giật cấp 14 tác động mạnh mẽ đến Quảng Ninh và Ninh Bình - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 11 Matmo. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, tức 4 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông. Cường độ bão cấp 13, giật cấp 16.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm từ 16,00 độ Vĩ Bắc - 21,50 độ Vĩ Bắc; từ 110,00 độ Kinh Đông - 119,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

4 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Cường độ cấp 10, giật cấp 13 và suy yếu dần. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,00 độ Vĩ Bắc; phía Đông 114,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Tới 16 giờ cùng ngày 6-10, bão Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Bão số 11 Matmo gây gió mạnh ở Quảng Ninh đến Ninh Bình từ đêm 5-10

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 5-10, vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối ngày 5-10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển và các đảo Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển, cửa sông từ chiều và tối ngày 5-10. Thời tiết trên biển và vùng ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển.

Trên đất liền, từ đêm 5-10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, nguy hiểm cho nhà cửa, cây cối, công trình. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn cường suất cao trên 200 mm trong 3 giờ.

Tin liên quan

Khẩn trương ứng phó bão số 11

Khẩn trương ứng phó bão số 11

Bộ Chính trị yêu cầu Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương, trước mắt tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Bão số 11 Matmo hết sức nguy hiểm, "thiên tai chồng thiên tai"

(NLĐO) - Bão số 11 Matmo hết sức nguy hiểm, "thiên tai chồng thiên tai". Các địa phương cần nhận thức rõ tính chất đặc biệt phức tạp của tình hình để ứng phó.

Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 và nguy cơ dông lốc

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có công văn chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão Matmo - bão số 11.

bão tin bão biển đông bão số 11 Matmo tin mới về bão Mamo dự báo đổ bộ bão matmo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo