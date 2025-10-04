Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hồi 4 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc.



Dự báo hướng di chuyển của bão số 11 Matmo. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, tức 4 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông. Cường độ bão cấp 13, giật cấp 16.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm từ 16,00 độ Vĩ Bắc - 21,50 độ Vĩ Bắc; từ 110,00 độ Kinh Đông - 119,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

4 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Cường độ cấp 10, giật cấp 13 và suy yếu dần. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,00 độ Vĩ Bắc; phía Đông 114,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Tới 16 giờ cùng ngày 6-10, bão Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Bão số 11 Matmo gây gió mạnh ở Quảng Ninh đến Ninh Bình từ đêm 5-10

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 5-10, vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối ngày 5-10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển và các đảo Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển, cửa sông từ chiều và tối ngày 5-10. Thời tiết trên biển và vùng ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển.

Trên đất liền, từ đêm 5-10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, nguy hiểm cho nhà cửa, cây cối, công trình. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn cường suất cao trên 200 mm trong 3 giờ.