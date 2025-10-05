Báo Người Lao Động trao 60 triệu đồng tới gia đình có người thân gặp nạn bão số 10 ở Thanh Hóa

Trong 2 ngày 4 và 5-10, Phóng viên Báo Người Lao Động đã tới nhà 6 gia đình có người thân gặp nạn, thiệt mạng trong dông lốc và bão số 10 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để trao số tiền 60 triệu đồng cho 6 trường hợp.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng đại diện chính quyền xã Triệu Sơn trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc tới gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư thôn gặp nạn khi đi chống bão số 10

Đây là số tiền mà bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình các nạn nhân không may có người thiệt mạng vơi bớt khó khăn, mất mát đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, 6 trường hợp tử vong trong dông lốc, mưa bão xảy ra trên địa bàn từ ngày 29-9 gồm: Bà Lê Thị Đảm (SN 1932), anh Nguyễn Văn Tiến (cháu nội bà Đảm; SN 2001), cùng ngụ thôn Làng Trù, xã Nông Cống; bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1989; ngụ thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống); ông Nguyễn Ngọc Hùng (ngụ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn); bà Trịnh Thị Đào (SN 1959; ngụ xã Hoằng Phú) và ông Triệu Văn Tùng (SN 1981; ngụ xã Tây Đô).

Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thanh

Mưa bão đã qua đi, nhưng gia đình ông Hoàng Trung Sỹ (ngụ thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống) vẫn chưa hết đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người vợ sớm hôm tảo tần, người mẹ hiền hết lòng thương yêu các con - bà Nguyễn Thị Thanh. Bão lũ qua đi, vợ mất, ông trở thành "gà trống nuôi con" khi cả 3 con đều đang tuổi ăn tuổi học (cháu lớn học lớp 11 còn cháu nhỏ nhất mới học lớp 1).

"Mưa bão làm tràn đê sông Yên, chiều tối ngày 30-9, vợ tôi đang trên đường đi thuyền từ nhà em gái trở về nhà thì bị lật thuyền. Hay tin, tôi chạy ra cùng làng xóm mò tìm nhưng không thấy. Sáng hôm sau 1-10, thi thể vợ tôi mới được tìm thấy"- ông Sỹ đau buồn kể lại.

Đại diện chính quyền xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa đã cùng phóng viên Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc tới người thân bà Trịnh Thị Đào gặp nạn do bị nhà sập trong bão số 10

Đón nhận số tiền 10 triệu đồng - tấm lòng bạn đọc Báo Người Lao Động, gia đình ông Sỹ bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Ông cho biết vợ mất là mất mát quá lớn với gia đình, nhưng nhờ những động viên kịp thời của Báo, bạn đọc của Báo, chính quyền địa phương và nhiều nhà hảo tâm khác đã giúp gia đình ông vơi bớt nỗi đau, cố gắng gượng dậy sau mất mát.

Trong số 6 người hợp tử vong, thì có 2 trường hợp tử vong do tham gia phòng chống bão, hỗ trợ người dân vùng lũ trong bão số 10 là ông Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn) và ông Triệu Văn Tùng (SN 1981; ngụ xã Tây Đô).

Ông Nguyễn Văn Tân vẫn chưa hết đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người mẹ già và đứa con trai mới hơn 20 tuổi

Ông Hùng và ông Tùng là những người không may gặp nạn khi xả thân vì cộng đồng, vì sự an toàn cho người dân. Trong đó, ông Hùng gặp nạn khi đang trên đường đi kiểm tra khu dân cư sau 1 đêm trực bão ở nhà văn hóa. Trong khi ông Tùng thiệt mạng khi cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa chở xuồng của cảnh sát tới vùng ngập lụt để hỗ trợ, ứng cứu.

Ông Tùng đột ngột ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, làng xóm, bạn bè, khi bỏ lại người vợ trẻ cùng 2 đứa con trai đang tuổi ăn, tuổi học.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng chính quyền địa phương trao 20 triệu đồng của bạn đọc tới người thân của 2 bà cháu gặp nạn trong bão số 10

Nhận số tiền mà Báo Người Lao Động trao tặng, người thân những người gặp nạn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Báo, bạn đọc của Báo đã quan tâm hỗ trợ các gia đình vượt qua đau thương, khắc phục khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Khu vực chiếc ô tô ông Triệu Văn Tùng điều khiển chở xuồng tới ứng phó, hỗ trợ người dân vùng lũ bị xô lật nghiêng khiến ông tử vong tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa

Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đợt mưa bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân khi cả xã có 3 người tử vong trong bão, có hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước lũ.

"Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ động viên kịp thời của Báo Người Lao Động tới những hộ dân gặp nạn, để cùng với chính quyền cùng khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định cuộc sống"- ông Thanh cho hay.