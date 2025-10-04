Bão số 11 Matmo khả năng di chuyển lệch lên phía Bắc, ảnh hưởng thế nào tới nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ chiều nay 4-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.

Vị trí bão số 11 Matmo lúc 16 giờ ngày 4-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 109,0 đến 118,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong 24 giờ tới, bão số 11 Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh lên cấp 13.



Dự báo bão số 11 Matmo giảm cường độ khi vào Vịnh Bắc Bộ nhưng cảnh báo dông lốc

Dự báo quỹ đạo đường đi cho thấy bão số 11 Matmo nhiều khả năng bão di chuyển lệch lên phía Bắc, đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Tại Quảng Ninh, gió mạnh nhất có thể đạt cấp 8-9, các khu vực lân cận có gió cấp 6-7.

Hoàn lưu bão gây mưa diện rộng ở Bắc Bộ từ đêm 5-10 đến ngày 7-10, tập trung tại vùng núi và trung du với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 200 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa ít hơn, khoảng 70-120 mm.

Theo ông Hưởng, nguyên nhân bão mạnh lên khi vào Biển Đông là do nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực cao (28-29°C), độ đứt gió nhỏ thuận lợi cho bão mạnh lên. Tuy nhiên, khi vượt qua khu vực phía Bắc của Lôi Châu, đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão sẽ suy yếu dần do ma sát với mặt đất và độ đứt gió tăng.

Ngoài gió mạnh và mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng dông lốc có thể xảy ra trước và trong khi bão ảnh hưởng, đặc biệt ở vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Bộ, gây nguy hiểm cho người dân và nhà cửa.