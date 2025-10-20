Bão số 12 Fengshen gây mưa lớn kéo dài, có nơi tới 900 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hỏi nóng - đáp nhanh

Bão số 12 Fengshen gây mưa lớn kéo dài, có nơi tới 900 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng?

Thùy Linh. Đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Dự báo bão số 12 Fengshen đổ bộ khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong ngày 23-10, với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8, song gây mưa kéo dài hết tháng 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 12 Fengshen gây mưa lớn có nơi 900 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Chiều ngày 20-10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về diễn biến và dự báo tác động của cơn bão số 12 Fengshen.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Đồ họa: Ngọc Trinh

- Phóng viên: Xin ông cho biết bão số 12 khi vào Biển Đông có xu hướng như thế nào?

+ Ông Hoàng Phúc Lâm: Ngay sau khi vào Biển Đông, bão số 12 Fengshen di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có xu hướng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 13 trong 24 giờ tới.

Từ ngày 22-10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam, tốc độ giảm, và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Như vậy, có thể thấy bão số 12 di chuyển theo quỹ đạo cong, hướng ban đầu là Tây Tây Bắc - Tây, sau đó chuyển dần xuống Tây Nam khi đến gần khu vực Trung Bộ.

- Dự kiến khi đổ bộ vào đất liền, bão số 12 sẽ mạnh cấp bao nhiêu, lượng mưa và tác động ra sao?

+ Theo dự báo mới nhất, bão số 12 Fengshen sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23-10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Ngày 23-10 sẽ là thời điểm mưa lớn nhất do bão kết hợp với không khí lạnh và địa hình dãy Trường Sơn gây hiệu ứng cộng hưởng.

Lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng: 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

Đây là kịch bản chính được nhận định, bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa - lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10.

Bão số 12 Fengshen gây mưa lớn kéo dài cho nhiều tỉnh ở miền Trung

- Mưa lớn diện rộng kéo dài dẫn tới nguy cơ lũ lụt, lũ quét ra sao ở miền Trung?


+ Mưa lớn khả năng kéo dài ngay cả sau khi bão đã tan do tác động của gió mùa Đông Bắc và nhiễu động sau bão.

Từ ngày 24 đến hết tháng 10, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, nhiều nơi lượng mưa trên 100 mm/ngày là hoàn toàn có thể xảy ra liên tục.

Về lũ, từ ngày 23 đến 30-10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở mức 3.

Đây mới chỉ là đợt mưa lớn đầu tiên của Trung Bộ trong mùa mưa năm nay. Trong tháng 11, khả năng còn nhiều đợt mưa lớn nữa do các hình thế kết hợp giữa bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh.

Chúng tôi đề nghị các địa phương ở khu vực Trung Bộ chủ động rà soát phương án ứng phó mưa lũ, đặc biệt là sơ tán dân vùng xung yếu, kiểm tra an toàn hồ đập, khu vực ven sông suối, sườn dốc dễ sạt lở; đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc.


Không khí lạnh tác động thế nào tới bão số 12?

Theo các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão số 12 Fengshen di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão.

Cụ thể, luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền.

Tuy nhiên, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió Đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng khu vực Trung Bộ.

Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Tin liên quan

Bão "Thần Gió" đến gần, tân Chủ tịch TP Huế chỉ đạo khẩn trương ứng phó

Bão "Thần Gió" đến gần, tân Chủ tịch TP Huế chỉ đạo khẩn trương ứng phó

(NLĐO) - Trước dự báo mưa to do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, đã có chỉ đạo các địa phương khẩn trương ứng phó.

Quảng Ngãi họp để ứng phó với bão Fengshen "Thần Gió"

(NLĐO) – Trước diễn biến phức tạp bão số 12, Quảng Ngãi lên phương án di dời khẩn cấp 61 hộ dân do xuất hiện vết nứt núi Gò Oát, dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, khả năng đột ngột "đổi hướng"

(NLĐO) - Bão số 12 Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 13, sau đó đổi hướng và suy yếu thành vùng áp thấp, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

bão số 12 dự báo bão số 12 tin bão biển đông bão Fengshen bão số 12 Fengshen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo