Bão số 12 Fengshen gây mưa lớn kéo dài, có nơi tới 900 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Chiều ngày 20-10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về diễn biến và dự báo tác động của cơn bão số 12 Fengshen.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Đồ họa: Ngọc Trinh

- Phóng viên: Xin ông cho biết bão số 12 khi vào Biển Đông có xu hướng như thế nào?

+ Ông Hoàng Phúc Lâm: Ngay sau khi vào Biển Đông, bão số 12 Fengshen di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có xu hướng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 13 trong 24 giờ tới.

Từ ngày 22-10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam, tốc độ giảm, và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Như vậy, có thể thấy bão số 12 di chuyển theo quỹ đạo cong, hướng ban đầu là Tây Tây Bắc - Tây, sau đó chuyển dần xuống Tây Nam khi đến gần khu vực Trung Bộ.

- Dự kiến khi đổ bộ vào đất liền, bão số 12 sẽ mạnh cấp bao nhiêu, lượng mưa và tác động ra sao?

+ Theo dự báo mới nhất, bão số 12 Fengshen sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23-10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Ngày 23-10 sẽ là thời điểm mưa lớn nhất do bão kết hợp với không khí lạnh và địa hình dãy Trường Sơn gây hiệu ứng cộng hưởng.

Lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng: 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

Đây là kịch bản chính được nhận định, bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa - lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10.

Bão số 12 Fengshen gây mưa lớn kéo dài cho nhiều tỉnh ở miền Trung