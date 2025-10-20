Bão "Thần Gió" đến gần, tân Chủ tịch TP Huế chỉ đạo khẩn trương ứng phó

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bão "Thần Gió" đến gần, tân Chủ tịch TP Huế chỉ đạo khẩn trương ứng phó

Quang Nhật

(NLĐO) - Trước dự báo mưa to do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, đã có chỉ đạo các địa phương khẩn trương ứng phó.

Ngày 20-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND TP Huế đã có ý kiến chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai phòng chống. Theo đó, ông Định yêu cầu cần chú ý truyền thông, vận động ở khu vực vùng thấp trũng - nơi có nhiều sinh viên, cư dân mới, thiếu thông tin và kỹ năng phòng chống bão lũ.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Huế họp chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lũ đặc biệt lớn sắp tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 23 đến 29-10, do chịu ảnh hưởng rìa phía Nam đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình đến mạnh, hoàn lưu bão số 12 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên trời nhiều mây, có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ đêm 19 đến 29-10 phổ biến 800 – 1.100 mm, có nơi trên 1200 mm nên có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối.

- Ảnh 2.

Hồ thủy lợi Tả Trạch vận hành điều tiết để sẵn sàng đón lũ.

Nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông; mưa với cường độ lớn có thể gây ngập úng đô thị diện rộng toàn thành phố, đặc biệt là ở khu vực trung tâm. Không khí lạnh tăng cường gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, vùng ven biển...

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã có nhiều văn bản chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lũ này, trong đó các hồ thủy lợi, thủy điện phải có phương án đảm bảo an toàn hồ đập; điều tiết nước sẵn sàng cắt lũ.

Trong đó, hồ thủy lợi Tả Trạch lượng nước chỉ còn 28% dung tích (DBT) thiết kế nên có thể tham gia cắt được lượng mưa khoảng 500 mm, giảm đáng kể lũ cho hạ lưu sông Hương. 

Lúc 9 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hương là 0,91 m, dưới báo động 1 là 0,09 m; sông Bồ là 2,32 m, trên báo động 1 là 0,82 m.

Tin liên quan

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, khả năng đột ngột "đổi hướng"

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, khả năng đột ngột "đổi hướng"

(NLĐO) - Bão số 12 Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 13, sau đó đổi hướng và suy yếu thành vùng áp thấp, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Bão số 12 còn là vùng áp thấp, mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp

(NLĐO)- Bão số 12 đã suy yếu thành một vùng áp thấp ở khu vực Tây Nguyên trong khi mưa lớn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên còn diễn biến phức tạp.

Thủ tướng: "Ai có gì giúp nấy" hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau mưa bão

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ.

mưa lớn mưa lũ Áp thấp nhiệt đới Chủ tịch bão số 12
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo