Quảng Ngãi họp để ứng phó với bão Fengshen "Thần Gió"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Quảng Ngãi họp để ứng phó với bão Fengshen "Thần Gió"

T.Trực

(NLĐO) – Trước diễn biến phức tạp bão số 12, Quảng Ngãi lên phương án di dời khẩn cấp 61 hộ dân do xuất hiện vết nứt núi Gò Oát, dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m

Ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có cuộc họp với các đơn vị, sở ngành, địa phương liên quan ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) và mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, hiện Quảng Ngãi có 6.422 tàu, trong đó có 766 tàu đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng đi của bão. Lồng bè nuôi trồng trên biển là 57 bè (Lý Sơn) đang ở khu vực nuôi trồng các bờ khoảng 500 m.

- Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn giúp dân neo đậu tàu thuyền tránh bão

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã gửi văn bản đến các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai mùa mưa, bão năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời đã chỉ đạo 59 xã (khu vực đồi núi) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12, trong đó yêu cầu các xã tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên địa bàn, thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao bị sạt đồi, núi, lũ quét để kịp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn...

Để ứng phó với bão số 12 và mưa lũ, chiều 19-10, UBND xã Bình Sơn huy động hơn 40 dân quân tại chỗ gia cố đê Tiên Đào. Lực lượng này đã dồn cát, gia cố gần 300 m đê ở khu vực xung yếu nhằm ngăn nước sông Trà Bồng tràn vào.

- Ảnh 2.

Lực lượng dân quân dồn bao cát để gia cố đoạn đê xung yếu

"Việc gia cố đê Tiên Đào nhằm đảm bảo an toàn cho khoảng 1.500 hộ dân thuộc các thôn Tiên Đào, thôn 1, thôn 6 và Đông Thuận của xã" – ông Võ Quốc Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn cho biết.

Bão Fengshen "Thần Gió" nguy cơ gây lũ lụt trên diện rộng

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12) và mưa, lũ trên diện rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chủ động, sẵn sàng cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình trọng điểm trên địa bàn.

"Các đơn vị không được chủ quan, phải bám sát diễn biến của bão và mưa lớn để kịp thời triển khai biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nói.

- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó bão Fengshen (bão số 12)

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ thuật vận hành hồ đập, thủy lợi an toàn, phù hợp với diễn biến mưa lũ. Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi sát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn, đồng thời kết hợp triển khai chống khai thác IUU. Các địa phương kiểm tra hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư ven sông, ven biển, đảm bảo an toàn công trình.

UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để sơ tán người dân; kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trường học, trụ sở, bệnh viện.

Với các trường học nằm trong vùng ảnh hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động phương án đảm bảo an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu.

Thời gian qua, nhiều xã phía Tây tỉnh đã ghi nhận mưa lớn kéo dài. Dự báo đợt mưa lớn sắp tới có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển giao Văn phòng thường trực phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình mưa lớn, sạt lở; đồng thời chỉ đạo triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di dời, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm ngay từ sớm để đảm bảo an toàn cao nhất.

Quảng Ngãi xem xét di dời khẩn cấp 61 hộ dân tránh sạt lở núi

Ngày 20-10, UBND xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang theo dõi, lên phương án di dời người dân dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang) sau khi ngọn núi xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Vết nứt trên đỉnh núi Gò Oát có nguy cơ sạt lở, đe dọa 61 hộ dân phía dưới

Theo lãnh đạo xã Ba Vinh, trên sườn núi Gò Oát xuất hiện vết nứt ngang dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m, sâu khoảng 1 m và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Khu vực này nằm ngay phía trên khu dân cư với 61 hộ, 216 nhân khẩu sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Người dân cho biết các vết nứt đã xuất hiện từ vài năm trước. Hằng năm, vào mùa mưa, khu vực này thường xuất hiện nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường, khiến nguy cơ sạt lở ngày càng tăng.

- Ảnh 4.

Vết nứt trên đỉnh núi Gò Oát

Qua kiểm tra, chính quyền xã ghi nhận 2 điểm có nguy cơ sạt lở gần khu dân cư. Trong đó, một điểm nằm trên sườn núi có độ dốc hơn 45%, nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt có thể lăn xuống khu dân cư bên dưới.

"Sau khi kiểm tra thực địa, địa phương đánh giá mức độ nguy hiểm ngày càng cao nên đã lập phương án di dời khẩn cấp cho các hộ dân trong mùa mưa lũ sắp tới. Về lâu dài, xã kiến nghị cấp trên hỗ trợ chính sách để người dân có nơi ở mới an toàn, ổn định" - lãnh đạo UBND xã Ba Vinh cho biết.


Tin liên quan

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, khả năng đột ngột "đổi hướng"

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, khả năng đột ngột "đổi hướng"

(NLĐO) - Bão số 12 Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 13, sau đó đổi hướng và suy yếu thành vùng áp thấp, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Bão Fengshen giật cấp 10, vào Biển Đông chiều tối nay

(NLĐO) - Dự báo chiều tối 19-10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm.

Bão Fengshen "Thần Gió" vào Biển Đông, khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13

(NLĐO) - Chiều nay 19-10, bão Fengshen đã vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 hoạt động trên Biển Đông năm 2025.

nguy cơ sạt lở triển khai thực hiện cứu hộ cứu nạn Bộ đội biên phòng diễn biến phức tạp nuôi trồng thủy sản sở nông nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo