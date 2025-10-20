Quảng Ngãi họp để ứng phó với bão Fengshen "Thần Gió"

Ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có cuộc họp với các đơn vị, sở ngành, địa phương liên quan ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) và mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, hiện Quảng Ngãi có 6.422 tàu, trong đó có 766 tàu đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng đi của bão. Lồng bè nuôi trồng trên biển là 57 bè (Lý Sơn) đang ở khu vực nuôi trồng các bờ khoảng 500 m.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn giúp dân neo đậu tàu thuyền tránh bão

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã gửi văn bản đến các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai mùa mưa, bão năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời đã chỉ đạo 59 xã (khu vực đồi núi) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12, trong đó yêu cầu các xã tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên địa bàn, thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao bị sạt đồi, núi, lũ quét để kịp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn...

Để ứng phó với bão số 12 và mưa lũ, chiều 19-10, UBND xã Bình Sơn huy động hơn 40 dân quân tại chỗ gia cố đê Tiên Đào. Lực lượng này đã dồn cát, gia cố gần 300 m đê ở khu vực xung yếu nhằm ngăn nước sông Trà Bồng tràn vào.

Lực lượng dân quân dồn bao cát để gia cố đoạn đê xung yếu

"Việc gia cố đê Tiên Đào nhằm đảm bảo an toàn cho khoảng 1.500 hộ dân thuộc các thôn Tiên Đào, thôn 1, thôn 6 và Đông Thuận của xã" – ông Võ Quốc Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn cho biết.

Bão Fengshen "Thần Gió" nguy cơ gây lũ lụt trên diện rộng

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12) và mưa, lũ trên diện rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chủ động, sẵn sàng cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình trọng điểm trên địa bàn.

"Các đơn vị không được chủ quan, phải bám sát diễn biến của bão và mưa lớn để kịp thời triển khai biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó bão Fengshen (bão số 12)

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ thuật vận hành hồ đập, thủy lợi an toàn, phù hợp với diễn biến mưa lũ. Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi sát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn, đồng thời kết hợp triển khai chống khai thác IUU. Các địa phương kiểm tra hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư ven sông, ven biển, đảm bảo an toàn công trình.

UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để sơ tán người dân; kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trường học, trụ sở, bệnh viện.

Với các trường học nằm trong vùng ảnh hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động phương án đảm bảo an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu.

Thời gian qua, nhiều xã phía Tây tỉnh đã ghi nhận mưa lớn kéo dài. Dự báo đợt mưa lớn sắp tới có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển giao Văn phòng thường trực phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình mưa lớn, sạt lở; đồng thời chỉ đạo triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di dời, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm ngay từ sớm để đảm bảo an toàn cao nhất.

Quảng Ngãi xem xét di dời khẩn cấp 61 hộ dân tránh sạt lở núi Ngày 20-10, UBND xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang theo dõi, lên phương án di dời người dân dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang) sau khi ngọn núi xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Vết nứt trên đỉnh núi Gò Oát có nguy cơ sạt lở, đe dọa 61 hộ dân phía dưới Theo lãnh đạo xã Ba Vinh, trên sườn núi Gò Oát xuất hiện vết nứt ngang dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m, sâu khoảng 1 m và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Khu vực này nằm ngay phía trên khu dân cư với 61 hộ, 216 nhân khẩu sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Người dân cho biết các vết nứt đã xuất hiện từ vài năm trước. Hằng năm, vào mùa mưa, khu vực này thường xuất hiện nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường, khiến nguy cơ sạt lở ngày càng tăng. Vết nứt trên đỉnh núi Gò Oát Qua kiểm tra, chính quyền xã ghi nhận 2 điểm có nguy cơ sạt lở gần khu dân cư. Trong đó, một điểm nằm trên sườn núi có độ dốc hơn 45%, nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt có thể lăn xuống khu dân cư bên dưới. "Sau khi kiểm tra thực địa, địa phương đánh giá mức độ nguy hiểm ngày càng cao nên đã lập phương án di dời khẩn cấp cho các hộ dân trong mùa mưa lũ sắp tới. Về lâu dài, xã kiến nghị cấp trên hỗ trợ chính sách để người dân có nơi ở mới an toàn, ổn định" - lãnh đạo UBND xã Ba Vinh cho biết.



