HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi: 23 con trâu cột ngoài đồng chết do ngạt nước

Cao Nguyên

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, có 23 con trâu của 7 hộ dân trên địa bàn 1 xã ở Đắk Lắk cột ngoài ruộng bị ngạt nước chết.

Sáng 7-11, ông Đỗ Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), cho biết có 23 con trâu của 7 hộ dân bị chết do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi.

Thiệt hại Do bão số 13 Kalmaegi: 23 Con trâu chết ngạt nước ngòai đồng - Ảnh 1.

23 con trâu cột ngoài ruộng bị ngạt nước chết

Từ chiều 6-11, trên địa bàn xã Ea Súp bắt đầu có mưa to, cao điểm nhất là từ 19 giờ đến khoảng 1 giờ sáng nay. Xã đã triển khai phương án di dời 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu ở khu vực ven hồ đến nơi an toàn.

Thiệt hại Do bão số 13 Kalmaegi: 23 Con trâu chết ngạt nước ngòai đồng - Ảnh 2.

Nước đổ về nhanh, người dân không kịp đưa 23 con trâu lên nơi an toàn

Tuy nhiên, nước đổ về nhanh khiến nhiều hộ dân đang cột trâu ngoài ruộng không kịp di chuyển. Do đó, có 23 con trâu của 7 hộ dân bị chết do ngạt nước.

"Xã đã huy động lực lượng hỗ trợ thu gom, thống kê thiệt hại và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ theo giá thị trường để giúp bà con giảm bớt tổn thất" - ông Dũng thông tin.

Ngoài ra, trên địa bàn có một số điểm ngập cục bộ, giao thông tạm thời bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đi qua vùng nước sâu, chờ nước rút.

Hiện công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão ở xã Ea Súp vẫn đang được triển khai, tình hình cơ bản đã ổn định.

Tin liên quan

Bão số 13 Kalmaegi càn quét Đắk Lắk: 2 người tử vong, hàng trăm nhà tốc mái

Bão số 13 Kalmaegi càn quét Đắk Lắk: 2 người tử vong, hàng trăm nhà tốc mái

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk với 4 người thương vong, hàng chục ngôi nhà sập hoàn toàn

Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chạy lũ sau bão số 13

(NLĐO) - Rạng sáng nay, nước lũ dâng lên rất nhanh, hàng ngàn hộ dân cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng Đắk Lắk phải chạy lũ trong đêm.

Băng rừng, vượt bão 45km đưa cháu nhỏ đi cấp cứu

(NLĐO) – Lực lượng công an đã băng rừng, vượt bão số 13 Kalmaegi với quãng đường 45km đưa 1 cháu nhỏ đau bụng đột ngột tới bệnh viện cấp cứu an toàn.

tỉnh Đắk Lắk thống kê thiệt hại ngạt nước bão số 13 Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo