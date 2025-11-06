HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16, cách Quy Nhơn 90 km, dự báo đổ bộ từ 18-22 giờ tối nay

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào Đà Nẵng - Khánh Hòa trong khoảng từ 18-22 giờ đêm nay kèm gió mạnh cấp 13, sóng biển và nước dâng cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 13 Kalmaegi đổ bộ Đà Nẵng - Khánh hòa tối nay với Sức gió mạnh - Ảnh 1.

Dự báo hướng đổ bộ của bão số 13 Kalmaegi lúc 16 giờ chiều 6-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trên 100 mm, một số nơi cao hơn như: An Xuân (Đắk Lắk) 162 mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146 mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119 mm...

Hồi 16 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 90 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo bão số 13 Kalmaegi sẽ đổ bộ khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong khoảng từ 18-22 giờ đêm nay, đi kèm gió mạnh cấp 13, dẫn tới sóng biển và nước dâng cao.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Nước dâng kết hợp với triều cường gây ngập lụt vùng trũng, thấp ven biển. Sóng biển cao 4-6 m ở các tỉnh Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể gây lật đổ tàu thuyền, vỡ lồng bè… gây nguy hiểm.

"Năm 2017, cơn bão Damrey có cường độ thấp hơn nhưng gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên thời điểm đó. Do vậy, bà con cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ sóng biển tại cơn bão này" - ông Hiển lưu ý.

Tâm bão số 13 Kalmaegi đi vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Cụ thể, bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tới 22 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cường độ suy yếu dần còn cấp 10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ vĩ tuyến 11,5 độ vĩ Bắc đến 16,0 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 đối với vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai và phía Bắc Đắk Lắk. Cấp 3 đối với phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa.

Trên đất liền từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6-11.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ chiều tối 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?

(NLĐO)- Cơ quan chức năng TP HCM cảnh báo triều cường vượt mức lịch sử năm 2019, trong khi ảnh hưởng bão Kalmaegi có thể gây mưa lớn và ngập tại nhiều khu vực

Bão số 13 Kalmaegi: Gia Lai cúp điện diện rộng, cây xanh đổ la liệt, tôn bay khắp nơi

(NLĐO) - Nhìn nhận về bão số 13 Kalmaegi, Chủ tịch tỉnh Gia Lai nói: "Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng".

"Cháy" phòng khách sạn khi người dân đi tránh bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Gần như tất cả các khách sạn ở khu vực Sông Cầu (Đắk Lắk) đều không còn phòng trống vì người dân địa phương thuê để tránh bão số 13 Kalmaegi

