"Cháy" phòng khách sạn khi người dân đi tránh bão số 13 Kalmaegi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Cháy" phòng khách sạn khi người dân đi tránh bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Gần như tất cả các khách sạn ở khu vực Sông Cầu (Đắk Lắk) đều không còn phòng trống vì người dân địa phương thuê để tránh bão số 13 Kalmaegi

15 giờ chiều 6-11, 2 phường Xuân Đài, Sông Cầu cùng 3 xã Xuân Thọ, Xuân Lộc và Xuân Cảnh (được sắp xếp từ thị xã Sông Cầu cũ) có mưa rất lớn. Nhiều khu vực đã có gió cấp 10, báo hiệu bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ.

Sóng biển cao liên tục đập vào bãi biển xã Ô Loan

Có mặt tại phường Sông Cầu, thời điểm hiện tại thì địa phương này đã hoàn tất các công tác chống bão; lực lượng ứng trực đã sẵn sàng; người dân địa phương cũng đã giằng chống nhà cửa hoặc đến những nơi ở an toàn trước khi bão đến.

Trên địa bàn các phường xã này có nhiều khách sạn, thế nhưng từ sáng sớm, tất cả các địa điểm lưu trú này đều đã hết phòng. 

Khi phóng viên đến, nhân viên lễ tân một số khách sạn có sức chứa lớn tại phường Sông Cầu như Hafaza, AGT Homestay, Laura… đều báo trong tình trạng hết phòng từ hôm trước.

"Cháy" phòng khách sạn khi người dân đi tránh bão số 13 Kalmeagi - Ảnh 1.

Khách sạn Hafaza tại phường Sông Cầu không còn một phòng trống vì người dân thuê để tránh bão.

"Người dân địa phương đã đặt hết rồi để tránh bão cho an toàn, chắc phải qua bão mới trả phòng" - nhân viên lễ tân khách sạn Hafaza cho biết.

Không chỉ khách sạn, hàng loạt nhà nghỉ từ phường Sông Cầu, dọc theo Quốc lộ 1 đến xã Xuân Cảnh như Phước Đạt, Ngọc Việt, Kathy… cũng trong tình trạng tương tự vì đã được người dân địa phương thuê hết. Liên lạc qua điện thoại để đặt phòng, những nơi này đều báo đã hết; có nhiều cơ sở không bắt máy vì liên tục có người gọi hỏi thuê.

"Cháy" phòng khách sạn khi người dân đi tránh bão số 13 Kalmeagi - Ảnh 2.

Một cây xăng ở phường Sông Cầu dùng dây thừng để chằng giữ mái.

"Bây giờ chắc chắn không còn chỗ nào để thuê nữa, nếu anh muốn tránh bão thì có thể trú tạm tại phòng khách của nhà nghỉ, hết bão rồi đi cho an toàn" - người của nhà nghỉ Kathy nói.

Một lãnh đạo của xã Xuân Cảnh cũng chia sẻ gần như khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn các xã đều đã chật kín người thuê, không thể "bói" ra phòng. Nếu ai có nhu cầu tránh bão có thể đến trụ sở phường xã, nơi chính quyền địa phương di dời người dân đến trú tránh để đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, còn cách Quy Nhơn 190 km

Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, còn cách Quy Nhơn 190 km

(NLĐO) - Khi đổ bộ vào khoảng chiều tối đến đêm nay 6-11, cường độ của cơn bão số 13 Kalmaegi dự báo khoảng cấp 11-13, giật cấp 15-16.

Tạm "đóng cửa" 5 sân bay ở miền Trung do bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp thu máy bay tại 5 sân bay khu vực miền Trung do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi.

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ gây hậu quả lớn nhiều tỉnh miền Trung, lực lượng quân đội xuất quân hỗ trợ người dân ứng phó.

Đắk Lắk khách sạn cháy phòng bão số 13 tin bão số 13 bão Kalmeagi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo