"Cháy" phòng khách sạn khi người dân đi tránh bão số 13 Kalmaegi

15 giờ chiều 6-11, 2 phường Xuân Đài, Sông Cầu cùng 3 xã Xuân Thọ, Xuân Lộc và Xuân Cảnh (được sắp xếp từ thị xã Sông Cầu cũ) có mưa rất lớn. Nhiều khu vực đã có gió cấp 10, báo hiệu bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ.

Sóng biển cao liên tục đập vào bãi biển xã Ô Loan

Có mặt tại phường Sông Cầu, thời điểm hiện tại thì địa phương này đã hoàn tất các công tác chống bão; lực lượng ứng trực đã sẵn sàng; người dân địa phương cũng đã giằng chống nhà cửa hoặc đến những nơi ở an toàn trước khi bão đến.

Trên địa bàn các phường xã này có nhiều khách sạn, thế nhưng từ sáng sớm, tất cả các địa điểm lưu trú này đều đã hết phòng.

Khi phóng viên đến, nhân viên lễ tân một số khách sạn có sức chứa lớn tại phường Sông Cầu như Hafaza, AGT Homestay, Laura… đều báo trong tình trạng hết phòng từ hôm trước.

Khách sạn Hafaza tại phường Sông Cầu không còn một phòng trống vì người dân thuê để tránh bão.



"Người dân địa phương đã đặt hết rồi để tránh bão cho an toàn, chắc phải qua bão mới trả phòng" - nhân viên lễ tân khách sạn Hafaza cho biết.

Không chỉ khách sạn, hàng loạt nhà nghỉ từ phường Sông Cầu, dọc theo Quốc lộ 1 đến xã Xuân Cảnh như Phước Đạt, Ngọc Việt, Kathy… cũng trong tình trạng tương tự vì đã được người dân địa phương thuê hết. Liên lạc qua điện thoại để đặt phòng, những nơi này đều báo đã hết; có nhiều cơ sở không bắt máy vì liên tục có người gọi hỏi thuê.

Một cây xăng ở phường Sông Cầu dùng dây thừng để chằng giữ mái.

"Bây giờ chắc chắn không còn chỗ nào để thuê nữa, nếu anh muốn tránh bão thì có thể trú tạm tại phòng khách của nhà nghỉ, hết bão rồi đi cho an toàn" - người của nhà nghỉ Kathy nói.

Một lãnh đạo của xã Xuân Cảnh cũng chia sẻ gần như khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn các xã đều đã chật kín người thuê, không thể "bói" ra phòng. Nếu ai có nhu cầu tránh bão có thể đến trụ sở phường xã, nơi chính quyền địa phương di dời người dân đến trú tránh để đảm bảo an toàn.