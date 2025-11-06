Cận cảnh Công an Gia Lai căng mình di dời dân trước bão số 13 Kalmaegi

Sáng 6-11, thực hiện chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Giám đốc Công an tỉnh, toàn bộ lực lượng công an các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh đã đồng loạt xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền, dân quân và các đoàn thể tổ chức di dời dân đến nơi an toàn.

Công an Gia Lai đang khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sơ tán 100% hộ dân tại khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là vùng ven sông, nơi triều cường, sóng lớn và các căn nhà tạm yếu.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh phải sơ tán hơn 93.000 hộ dân với gần 340.000 nhân khẩu trước 12 giờ trưa 6-11. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: "Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ."

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: "Toàn bộ lực lượng đã đóng quân 100% tại cơ sở, sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Với những trường hợp chần chừ, không chịu di dời, chính quyền phải kiên quyết cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng."

Không chỉ hỗ trợ di dời, trong ngày 6-11, hàng chục điểm dân cư tại các xã ven sông, vùng trũng thấp được lực lượng công an hỗ trợ di chuyển tài sản, chằng chống nhà cửa, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi trú ẩn tập trung. Công tác trực ban, cứu hộ – cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự được duy trì 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Sau đây là một số hình ảnh cận cảnh lực lượng Công an Gia Lai di dời dân, hỗ trợ di chuyển tài sản, bảo vệ an toàn cho người dân trước giờ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ: