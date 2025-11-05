HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi "hết sức bất thường", ứng phó ở tình trạng khẩn cấp và nguy hiểm hơn

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị đặt công tác phòng chống bão số 13 Kalmaegi trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn".

Đầu giờ sáng 5-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 Kalmaegi.

- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp về ứng phó với bão số 13 Kalmaegi. Ảnh: VGP

Theo cơ quan khí tượng, sáng sớm 5-11, bão số 13 Kalmaegi đã đi vào biển Đông. Dự báo, đến 4 giờ ngày 6-11, tâm bão cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km, tiếp tục mạnh thêm, sức gió cấp 14, giật cấp 17. Đến 4 giờ ngày 7-11, tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ ngày 6 đến 7-11, bão số 13 gây mưa rất to từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk phổ biến từ 300-500 mm, cục bộ có nơi đạt 600 mm/đợt.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhận định bão số 13 là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh. Bão số 13 có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng bão số 13 là cơn bão "hết sức bất thường" khi hình thành nhanh trong tháng 11, tốc độ di chuyển 25 km/giờ và cường độ lớn.

Trong khi đó, nhiều địa phương chưa khắc phục xong hậu quả các đợt thiên tai trước. Hồ đập thủy lợi, thủy điện đã sử dụng hết dung tích thiết kế. Mực nước vẫn còn lớn; tình trạng ngập lụt ở đô thị, vùng nông thôn chưa giải quyết được. Các khu vực núi cao, tình hình sạt lở, lũ ống, lũ quét ngày càng nghiêm trọng.

Từ nhận định đó, Phó Thủ tướng đề nghị đặt công tác phòng chống bão số 13 trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo "với yêu cầu cao hơn", cung cấp thông tin "dày đặc hơn" cho từng giai đoạn: Trên biển, ven biển, khi bão đổ bộ, hoàn lưu vào đất liền và các hiện tượng mưa, lũ, lốc, sét sau bão.

Người dân tuyệt đối không có mặt trên biển sau 17 giờ ngày 6-11

Phó Thủ tướng lưu ý dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng từ 19 giờ ngày mai 6-11 đến khoảng 4 giờ ngày 7-11, nên "thời gian chuẩn bị còn rất ít". Tất cả địa phương trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, ngay từ sáng nay 5-11, phải cập nhật, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó dựa trên dự báo và điều chỉnh theo số liệu mới.

Đối với khu vực biển và nuôi trồng thủy sản, Phó Thủ tướng yêu cầu cấm 100% tàu, bè ra khơi. Người dân tuyệt đối không có mặt trên biển sau 17 giờ ngày 6-11. Lực lượng công an, biên phòng bảo đảm an toàn và kiểm soát tài sản cho người dân.

Công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 6-11 ở khu vực ven biển chịu triều cường và các vùng núi cao, chia cắt, sạt lở.

Về hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND tỉnh "chịu trách nhiệm ngay từ lúc này", đánh giá an toàn hồ, vận hành, giảm về mức nước an toàn để có dung tích cắt lũ trong các ngày 6 đến 8-11, khi có khả năng mưa lớn 200 đến trên 300 mm.

Đề nghị các địa phương khẩn trương đánh giá ngay nhu cầu hỗ trợ lương thực, thuốc men, hóa chất cho người dân, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, quân đội, công an xem xét hỗ trợ ngay từ bây giờ, không chờ khi tình huống xảy ra.

Dự báo hướng đổ bộ của bão số 13

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền, trọng tâm là khu vực Quy Nhơn (Bình Định) và phía Nam tỉnh Quảng Ngãi. Khi vào bờ, gió có thể giật cấp 13-14, nguy cơ tốc mái, sập đổ nhà cửa. Địa hình ven biển Quy Nhơn trống trải, gió mạnh trực diện nên mức độ nguy hiểm cao.

Hoàn lưu bão gây mưa diện rộng, đáng chú ý là khu vực Gia Lai, Đắk Lắk và vùng núi Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguy cơ sạt lở và chia cắt. Một đợt lũ đỉnh có thể xuất hiện rạng sáng 8-11, lên nhanh và xuống nhanh, tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong lưu vực hiện còn đầy, cần xả điều tiết sớm để tránh lũ chồng lũ.


Tin liên quan

Vì sao bão số 13 Kalmaegi dự báo mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17 khi vào Biển Đông?

Vì sao bão số 13 Kalmaegi dự báo mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17 khi vào Biển Đông?

(NLĐO) - Sáng ngày 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và còn có thể mạnh hơn.

Chuyển cả tấm lòng tới đồng bào bị bão, lũ

Đi cùng kinh phí, hàng hóa đến 18 tỉnh, thành là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM

Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào Biển Đông, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6-11

(NLĐO) - Sáng sớm nay 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

