Vì sao bão số 13 Kalmaegi dự báo mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17 khi vào Biển Đông?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sau khi vào Biển Đông, trong 24 giờ tới, bão số 13 Kalmaegi có khả năng mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17.



Dự báo hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi lúc 7 giờ sáng 5-11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo khoảng chiều ngày 6-11 bão đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng, Khánh Hòa; khoảng đêm 6-11 (sau 21 giờ) đến sáng sớm ngày 7-11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Theo các chuyên gia của Cục Khí tượng thủy văn, cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy rất nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông.

Dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ. Cơ quan Khí tượng thủy văn Việt Nam đã có trao đổi thảo luận dự báo với Cục Khí tượng Nhật Bản, Cục Khí tượng Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cơ quan Thời tiết Weathernews của Nhật Bản.

Đáng chú ý, bão số 13 Kalmaegi tương tự bão số 12 Damrey năm 2017. Theo đó, bão này đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Cường độ của bão này khi đổ bộ vào mạnh cấp 9, ở Khánh Hòa có gió giật mạnh cấp 12 - 13, ở Gia Lai và Đắk Lắk ( Bình Định, Phú Yên cũ), Lâm Đồng có gió giật mạnh cấp 10 - 11. Lượng mưa phổ biến trên khu vực Huế - Khánh Hòa khoảng 150 - 250mm, Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 80 - 150 mm một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321 mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam) 280 mm; Ba Tơ 338 mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382 mm; An Nhơn 296 mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295 mm; An Khê 266 mm; Krông Pa (Gia Lai) 237 mm;…

Bão số 13 Kalmaegi cũng tương tự bão số 9 Molave năm 2020, đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi- Đà Nẵng, cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Bão gây mưa lớn 150-400 mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được mưa trên 550 mm.

Bão số 13 Kalmaegi gây gió mạnh nhất từ tối 6-11 đến sáng 7-11, mưa tới 600 mm

Với bão số 13 Kalmaegi, các chuyên gia dự báo cho biết từ chiều tối ngày 6-11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Thời gian gió mạnh nhất từ tối 6-11 đến sáng 7-11.

Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hiện nay không khí lạnh đang suy yếu, các ngày 6 đến 7-11 chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại, thời gian này hoạt động của đới gió đông không mạnh (do tác động của cơn bão rất mạnh mới xuất hiện ở Đông Philipinnes) nên đợt mưa này chủ yếu do hoàn lưu của bão số 13:

Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.