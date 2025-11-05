Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Chiều 5-11, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa có thông báo cho học sinh tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học từ chiều 6-11 cho đến khi có thông báo mới, để chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay khi nhận được thông tin về sức mạnh và hướng đi của cơn bão Kalmaegi, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn tập trung ứng phó bão Kalmaegi.

Người dân Quảng Ngãi chằng chống nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ

Cụ thể, yêu cầu các cấp, ngành và chính quyền địa phương rà soát lại toàn bộ các phương án phòng chống bão, lũ; kiểm tra thực tế tại khu vực dân cư ven biển ở phía Nam, như các phường Phổ Thạnh, Đức Phổ, Trà Câu…. Kiểm tra các vùng trũng thấp, khu vực đang sạt lở sau 2 đợt mưa lũ vừa qua và những nơi có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là khu vực phía Tây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, cho biết bắt đầu từ 19 giờ ngày 5-11, Quảng Ngãi sẽ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. Đối với các tàu, thuyền đã vào nơi neo trú, yêu cầu thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và các lực lượng 3 chức năng tại địa phương về ứng phó bão, tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn. Hoàn thành công việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu trước 17 giờ ngày 5-11.

Tàu 175.000 tấn bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất

Riêng về công tác ứng phó bão trên đất liền, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện phương án ứng phó với bão, sạt lở đất, lũ quét xảy ra trên địa bàn xã trước 16 giờ ngày 5-11. Các địa phương phải sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa… hoàn thành chậm nhất trước 16 giờ ngày 6-11.

Tính đến trưa 5-11, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn bộ hơn 6.000 tàu cá đến nơi an toàn, đảm bảo 17 giờ ngày 5-11 sẽ sắp xếp xong, đưa các thuyền viên rời tàu tránh trú bão.

Tại vùng biển Dung Quất hiện có một tàu hàng nước ngoài chở 175.000 tấn bị mắc cạn, xuất hiện lỗ thủng, nước tràn vào. Tỉnh đã chỉ đạo chủ tàu và các đơn vị liên quan triển khai các phương án cần thiết để ứng cứu và ứng phó sự cố tràn dầu nếu có sự cố xảy ra.

Hiện tất cả các thuyền viên trên tàu 175.000 tấn bị mắc cạn đã rời tàu. Khu vực tàu bị mắc cạn có sóng to gió lớn khiến nhiều thuyền viên lẫn tàu cứu nạn không thể tiếp cận ứng cứu.