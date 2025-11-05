Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

T.Trực

(NLĐO) – Bắt đầu từ 19 giờ ngày 5-11, Quảng Ngãi sẽ cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Chiều 5-11, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa có thông báo cho học sinh tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học từ chiều 6-11 cho đến khi có thông báo mới, để chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay khi nhận được thông tin về sức mạnh và hướng đi của cơn bão Kalmaegi, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn tập trung ứng phó bão Kalmaegi.

Quảng Ngãi: Học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Người dân Quảng Ngãi chằng chống nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ

Cụ thể, yêu cầu các cấp, ngành và chính quyền địa phương rà soát lại toàn bộ các phương án phòng chống bão, lũ; kiểm tra thực tế tại khu vực dân cư ven biển ở phía Nam, như các phường Phổ Thạnh, Đức Phổ, Trà Câu…. Kiểm tra các vùng trũng thấp, khu vực đang sạt lở sau 2 đợt mưa lũ vừa qua và những nơi có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là khu vực phía Tây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, cho biết bắt đầu từ 19 giờ ngày 5-11, Quảng Ngãi sẽ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. Đối với các tàu, thuyền đã vào nơi neo trú, yêu cầu thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và các lực lượng 3 chức năng tại địa phương về ứng phó bão, tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn. Hoàn thành công việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu trước 17 giờ ngày 5-11.

Quảng Ngãi: Học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Tàu 175.000 tấn bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất

Riêng về công tác ứng phó bão trên đất liền, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện phương án ứng phó với bão, sạt lở đất, lũ quét xảy ra trên địa bàn xã trước 16 giờ ngày 5-11. Các địa phương phải sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa… hoàn thành chậm nhất trước 16 giờ ngày 6-11.

Tính đến trưa 5-11, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn bộ hơn 6.000 tàu cá đến nơi an toàn, đảm bảo 17 giờ ngày 5-11 sẽ sắp xếp xong, đưa các thuyền viên rời tàu tránh trú bão.

Tại vùng biển Dung Quất hiện có một tàu hàng nước ngoài chở 175.000 tấn bị mắc cạn, xuất hiện lỗ thủng, nước tràn vào. Tỉnh đã chỉ đạo chủ tàu và các đơn vị liên quan triển khai các phương án cần thiết để ứng cứu và ứng phó sự cố tràn dầu nếu có sự cố xảy ra.

Hiện tất cả các thuyền viên trên tàu 175.000 tấn bị mắc cạn đã rời tàu. Khu vực tàu bị mắc cạn có sóng to gió lớn khiến nhiều thuyền viên lẫn tàu cứu nạn không thể tiếp cận ứng cứu.

Tin liên quan

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi

Muôn cách chống bão số 13 Kalmaegi của người dân Quảng Ngãi

(NLĐO) – Người dân các địa phương tỉnh Quảng Ngãi dùng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Gia Lai lập sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) – Tỉnh Gia Lai đã kích hoạt toàn bộ lực lượng để ứng phó bão số 13 Kalmaegi đang tiến nhanh vào đất liền.

Tỉnh Gia Lai họp khẩn, hỗ trợ kinh phí cho hơn 100.000 hộ dân tránh bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai dự kiến di dời khoảng 350.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo