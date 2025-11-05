Ngày 5-11, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng ban hành công văn cho phép toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học vào chiều 6-11 nhằm bảo đảm an toàn khi bão Kalmaegi, được dự báo có cường độ mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung.



Theo hướng dẫn của Sở, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường đại học tư thục được chủ động quyết định việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tùy theo tình hình thực tế.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng chống bão, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Ngư dân Đà Nẵng cẩu tàu, thuyền lên bờ tránh bão Kalmaegi trong ngày 5-11 tại phường Sơn Trà

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và tài sản, trang thiết bị của nhà trường; thông báo kịp thời đến phụ huynh về lịch nghỉ học.

Đối với các trường tổ chức bán trú, cần dừng việc nhận thực phẩm để tránh lãng phí. Các cơ sở có học sinh nội trú phải bố trí giáo viên, nhân viên trực, sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp học sinh không thể về nhà do mưa bão.

Sau bão, các trường phải nhanh chóng khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định việc dạy – học. Sở lưu ý không cứng nhắc trong việc bố trí lịch học bù, đồng thời quan tâm, hỗ trợ giáo viên, học sinh và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.