HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bão Kalmaegi sắp đổ bộ, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 6-11 để bảo đảm an toàn trước bão Kalmaegi dự báo ảnh hưởng mạnh đến miền Trung

Ngày 5-11, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng ban hành công văn cho phép toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học vào chiều 6-11 nhằm bảo đảm an toàn khi bão Kalmaegi, được dự báo có cường độ mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung.

Theo hướng dẫn của Sở, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường đại học tư thục được chủ động quyết định việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tùy theo tình hình thực tế.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng chống bão, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão Kalmaegi an toàn - Ảnh 1.

Ngư dân Đà Nẵng cẩu tàu, thuyền lên bờ tránh bão Kalmaegi trong ngày 5-11 tại phường Sơn Trà

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và tài sản, trang thiết bị của nhà trường; thông báo kịp thời đến phụ huynh về lịch nghỉ học.

Đối với các trường tổ chức bán trú, cần dừng việc nhận thực phẩm để tránh lãng phí. Các cơ sở có học sinh nội trú phải bố trí giáo viên, nhân viên trực, sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp học sinh không thể về nhà do mưa bão.

Sau bão, các trường phải nhanh chóng khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định việc dạy – học. Sở lưu ý không cứng nhắc trong việc bố trí lịch học bù, đồng thời quan tâm, hỗ trợ giáo viên, học sinh và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Tin liên quan

Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

(NLĐO) – Liên đoàn Lao động Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi đoàn viên thiệt hại tài sản do mưa lũ, đây là sự động viên kịp thời cho họ trong giai đoạn này.

Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào Biển Đông, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6-11

(NLĐO) - Sáng sớm nay 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng

(NLĐO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành linh hoạt, chủ động đón lũ an toàn.

nghỉ học Đà Nẵng bão Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo