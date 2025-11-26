Ngày 26-11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành "Lệnh cấm biển" để ứng phó với cơn bão số 15.

Bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra lệnh Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Thời gian thực hiện lệnh cấm biển là từ 6 giờ ngày 26-11 đến khi bão số 15 tan.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của thời tiết để chủ động thông báo, cho ngư dân hoạt động trở lại; có kế hoạch sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.

UBND các xã, phường ven biển, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và TKCN theo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão; tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.