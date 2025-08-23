CLIP: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai các phương án ứng phó với bão số 5

Ngày 23-8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị - cho biết địa phương đang triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 5, dự báo mạnh cấp 11-12, khả năng tiến vào vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Rạng sáng 23-8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên, sức gió gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định trong 24 giờ tới, áp thấp sẽ mạnh thành bão, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/h, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hỗ trợ đưa thuyền vào bờ tránh trú bão số 5

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị dùng loa kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi neo đậu an toàn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở - ngành - địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng. Toàn bộ khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ đã được đưa vào đất liền an toàn. Các điểm nguy cơ ngập lụt, sạt lở được bố trí barie, biển cảnh báo.

Đến sáng cùng ngày, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.725 tàu thuyền với hơn 24.000 lao động; trong đó 634 phương tiện với gần 3.000 ngư dân còn hoạt động trên biển. Bộ đội biên phòng và ngành nông nghiệp đang kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú.

Các hồ, đập thủy lợi hiện an toàn, dung tích đạt 55-60% thiết kế. Những công trình đang thi công được yêu cầu lập phương án ứng phó mưa bão.

Toàn tỉnh Quảng Trị đang bước vào vụ Hè Thu với gần 39.000 ha lúa cùng hàng chục nghìn ha sắn, ngô, rau màu. Hơn 9.300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và hàng nghìn lồng bè cũng đang được rà soát để hạn chế thiệt hại.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5 (KAJIKI) Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (KAJIKI), ngày 23-8 Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Lực lượng trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục tàu, xuồng, xe cơ động được huy động, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp trên biển, ven biển và khu vực biên giới. BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương rà soát điểm xung yếu, hồ đập, nguy cơ ngập lụt để có phương án di dời dân; đồng thời kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ, chằng buộc chắc chắn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.




