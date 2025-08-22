HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Nghĩa cử cao đẹp của 2 chiến sĩ công an ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai chiến sĩ Công an xã Minh Hóa (Quảng Trị) đã kịp thời hiến máu cứu sống một sản phụ trong tình huống nguy kịch.

Ngày 22-8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình anh Đinh Xuân Hùng (trú thôn Yên Định, xã Minh Hóa, Quảng Trị) sau khi vợ anh được các cán bộ, chiến sĩ công an xã kịp thời hiến máu cứu sống trong tình huống nguy kịch.

Trước đó, chị Cao Thị Bích Thảo, vợ anh Hùng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bác sĩ xác định chị bị vỡ thai ngoài tử cung, mất máu cấp và cần phẫu thuật khẩn. Tuy nhiên, ngân hàng máu của bệnh viện không còn dự trữ, trong khi nguồn máu từ người thân không phù hợp.

Trong lúc cấp bách, đại úy Đinh Anh Tuấn và đại úy Trần Xuân Phong, cán bộ Công an xã Minh Hóa, đã trực tiếp đến bệnh viện hiến máu để cứu bệnh nhân. Nhờ được truyền máu kịp thời, chị Cao Thị Bích Thảo đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Trong thư, anh Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của hai cán bộ công an xã Minh Hóa, coi đây là nguồn động viên lớn lao với gia đình.

Hành động nhân văn này tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lan tỏa thông điệp sẻ chia và yêu thương trong cộng đồng.

Hình ảnh đẹp của 2 chiến sĩ công an Quảng Trị - Ảnh 1.

Thư cảm ơn của gia đình anh Đinh Xuân Hùng

Tin liên quan

Ngắm đường cao tốc "xuyên núi, vượt sông" hơn 22.500 tỉ qua Quảng Trị trước giờ thông xe

Ngắm đường cao tốc "xuyên núi, vượt sông" hơn 22.500 tỉ qua Quảng Trị trước giờ thông xe

(NLĐO) - Hai tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng và Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị, dài gần 120 km hoàn tất những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng thông xe ngày 19-8

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị họp ngày chủ nhật, chỉ đạo gì đối với dự án chậm tiến độ?

(NLĐO) - Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong chủ trì cuộc họp ngay trong ngày chủ nhật để rà soát hơn 160 dự án chậm tiến độ, nhiều dự án có nguy cơ bị thu hồi.

Bên trong nhà công vụ khang trang dành cho cán bộ ở Quảng Trị

(NLĐO) – Bốn dãy nhà công vụ với 265 phòng khép kín, tiện nghi "như khách sạn" ở Quảng Trị sắp hoàn thành, đáp ứng chỗ ở cho gần 500 cán bộ lưu trú.

sản phụ nguy kịch hiến máu cứu người công an xã minh hóa xã minh hóa tỉnh Quảng trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo