Ngày 22-8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình anh Đinh Xuân Hùng (trú thôn Yên Định, xã Minh Hóa, Quảng Trị) sau khi vợ anh được các cán bộ, chiến sĩ công an xã kịp thời hiến máu cứu sống trong tình huống nguy kịch.

Trước đó, chị Cao Thị Bích Thảo, vợ anh Hùng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bác sĩ xác định chị bị vỡ thai ngoài tử cung, mất máu cấp và cần phẫu thuật khẩn. Tuy nhiên, ngân hàng máu của bệnh viện không còn dự trữ, trong khi nguồn máu từ người thân không phù hợp.

Trong lúc cấp bách, đại úy Đinh Anh Tuấn và đại úy Trần Xuân Phong, cán bộ Công an xã Minh Hóa, đã trực tiếp đến bệnh viện hiến máu để cứu bệnh nhân. Nhờ được truyền máu kịp thời, chị Cao Thị Bích Thảo đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Trong thư, anh Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của hai cán bộ công an xã Minh Hóa, coi đây là nguồn động viên lớn lao với gia đình.

Hành động nhân văn này tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lan tỏa thông điệp sẻ chia và yêu thương trong cộng đồng.