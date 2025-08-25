Hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5 Kajiki

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5 Kajiki

Dương Ngọc - Thùy Dung

(NLĐO)- Hai ngày 23, 24-8, bão số 5 Kajiki ảnh hưởng nghiêm trọng đến khai thác hàng không với hơn 400 chuyến bay phải đổi hướng, hàng chục chuyến hủy.

Sáng 25-8, cơn bão số 5 - Kajiki mạnh cấp 14, giật cấp 16, phạm vi ảnh hưởng rộng, tiếp tục đe dọa khu vực Bắc Trung Bộ và ven biển miền Trung. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5 Kajiki, quản lý bay căng mình chống bão - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên Đài kiểm soát không lưu Vinh chằng néo lại anten, cáp tín hiệu, thiết bị kỹ thuật khuôn viên Đài. Ảnh: VATM

Theo VATM, hai ngày cao điểm 23, 24-8, bão ảnh hưởng nghiêm trọng đến khai thác hàng không: Ngày 23-8 có 225 chuyến bay phải thay đổi đường bay; ngày 24-8 có 170 chuyến bay đổi hướng, 35 chuyến hủy do đóng cửa sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới, 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị. Dù vậy, hệ thống dịch vụ điều hành bay vẫn duy trì ổn định, không để xảy ra sự cố.

Ngay chiều 23-8, thực hiện công điện của Cục Hàng không Việt Nam, VATM triệu tập họp khẩn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, kích hoạt phương án ứng phó bão. Các đơn vị được yêu cầu trực ban 24/24, rà soát kịch bản, thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ".

Các đài kiểm soát không lưu tại Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, cùng các công ty quản lý bay miền Bắc, miền Trung bố trí cán bộ bám trụ hiện trường, gia cố thiết bị, tăng cường giám sát kỹ thuật và phát hành cảnh báo thời tiết kịp thời.

Hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5 Kajiki, quản lý bay căng mình chống bão - Ảnh 2.

Cán bộ, nhân viên Đài kiểm soát không lưu Đà Nẵng chằng néo lại anten, cáp tín hiệu, thiết bị kỹ thuật khuôn viên Đài. Ảnh: VATM

Trong mưa to, gió giật dữ dội, cán bộ, nhân viên VATM vẫn "căng mình chống bão", đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và điều hành bay an toàn. "Kajiki là phép thử cho tinh thần chủ động, trách nhiệm của toàn ngành, mục tiêu tối thượng là an toàn và thông suốt hoạt động bay - mạch máu giao thông hàng không quốc gia"- đại diện VATM nhấn mạnh.

Tin liên quan

Bão số 5 sức tàn phá như bão Yagi đang ngày càng áp sát Thanh Hóa - Hà Tĩnh

(NLĐO)- Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 16 - sức tàn phá tương tự bão Yagi, dự báo đổ bộ từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị trong trưa, chiều nay 25-8

Trèo lên mái nhà chống bão số 5, chồng bị điện giật tử vong, vợ và con bị thương

(NLĐO) - Trèo lên mái nhà chống bão số 5 - Kajiki, chồng bị điện giật tử vong. Phát hiện sự việc, vợ và con lao vào cứu nhưng cũng bị điện giật.

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5: Phải bảo đảm an toàn cho người dân

(NLĐO) - Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki) tại tỉnh Nghệ An.

bão số 5 cập nhật bão số 5 bão số 5 Kajiki
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo