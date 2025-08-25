Hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5 Kajiki

Sáng 25-8, cơn bão số 5 - Kajiki mạnh cấp 14, giật cấp 16, phạm vi ảnh hưởng rộng, tiếp tục đe dọa khu vực Bắc Trung Bộ và ven biển miền Trung. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Cán bộ, nhân viên Đài kiểm soát không lưu Vinh chằng néo lại anten, cáp tín hiệu, thiết bị kỹ thuật khuôn viên Đài. Ảnh: VATM



Theo VATM, hai ngày cao điểm 23, 24-8, bão ảnh hưởng nghiêm trọng đến khai thác hàng không: Ngày 23-8 có 225 chuyến bay phải thay đổi đường bay; ngày 24-8 có 170 chuyến bay đổi hướng, 35 chuyến hủy do đóng cửa sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới, 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị. Dù vậy, hệ thống dịch vụ điều hành bay vẫn duy trì ổn định, không để xảy ra sự cố.

Ngay chiều 23-8, thực hiện công điện của Cục Hàng không Việt Nam, VATM triệu tập họp khẩn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, kích hoạt phương án ứng phó bão. Các đơn vị được yêu cầu trực ban 24/24, rà soát kịch bản, thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ".

Các đài kiểm soát không lưu tại Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, cùng các công ty quản lý bay miền Bắc, miền Trung bố trí cán bộ bám trụ hiện trường, gia cố thiết bị, tăng cường giám sát kỹ thuật và phát hành cảnh báo thời tiết kịp thời.

Cán bộ, nhân viên Đài kiểm soát không lưu Đà Nẵng chằng néo lại anten, cáp tín hiệu, thiết bị kỹ thuật khuôn viên Đài. Ảnh: VATM



Trong mưa to, gió giật dữ dội, cán bộ, nhân viên VATM vẫn "căng mình chống bão", đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và điều hành bay an toàn. "Kajiki là phép thử cho tinh thần chủ động, trách nhiệm của toàn ngành, mục tiêu tối thượng là an toàn và thông suốt hoạt động bay - mạch máu giao thông hàng không quốc gia"- đại diện VATM nhấn mạnh.