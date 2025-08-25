Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng 25-8, tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 170 km, cách Hà Tĩnh 160 km và cách Bắc Quảng Trị 160 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14, giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Tâm bão số 5 áp sát miền Trung. Ảnh: Windy

Dự báo trong ngày 25-8, bão tiến vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa và duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh - Nghệ An, cường độ bão có khả năng giảm xuống cuối cấp 13, đầu cấp 14.

Khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 10-11; vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16, với bán kính gió mạnh trên cấp 12 khoảng 50 km.

Tại Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị và ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Khi bão đi sâu vào đất liền Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cách bờ biển 50-70 km, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực giáp biên giới Lào gió giảm xuống cấp 6-7, giật cấp 7-8.

Bão số 5 khi đổ bộ đất liền cường độ vẫn rất mạnh

Trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gió mạnh bắt đầu từ sáng 25-8, thời gian mạnh nhất từ 12 giờ trưa đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày.

Về mưa, từ sáng 25-8 đến hết ngày 26-8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến 100-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa rất to, lượng 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cực lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Chuyên gia khí tượng cho biết khi bão số 5 áp sát bờ, ma sát tăng cùng với tác động của rìa phía Tây Bắc áp cao cận nhiệt đới sẽ làm bão suy yếu dần, cấu trúc mất đối xứng và trục bão nghiêng về phía Bắc.

Dự báo của các cơ quan quốc tế cũng cho thấy mức độ nguy hiểm của bão số 5. Cơ quan khí tượng Nhật Bản và Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng nhận định bão khi đổ bộ có cường độ cấp 13-14, trong khi Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo bão giữ cường độ cấp 14.