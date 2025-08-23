HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quảng Trị cấm biển từ 7 giờ ngày 24-8, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ứng phó khi bão số 5 (Kajiki) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp.

VIDEO: Bộ đội biên phòng Quảng Trị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5

Ngày 23-8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị - cho biết đã triển khai hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi bão số 5 (Kajiki) đổ bộ.

Tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ ngày mai (24-8), đồng thời kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn. Các đơn vị tuyến biển đảm bảo thông tin liên lạc, không để tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Tại khu vực biên giới đất liền, lực lượng biên phòng sử dụng loa phát thanh, mạng xã hội để thông báo diễn biến bão, kêu gọi người dân không vào rừng, không ra suối đánh bắt, đồng thời rà soát điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng sơ tán dân.

- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa hỗ trợ chằng buộc phương tiện cho ngư dân.

Cũng trong ngày 23-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương "chủ động - khẩn trương - an toàn - hiệu quả" trong ứng phó bão số 5. Ông Hoàng Nam nhấn mạnh phải thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo, không để xảy ra tình trạng chậm trễ thông tin dẫn đến bị động.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị được giao trực 24/24 để tham mưu, điều phối các biện pháp ứng phó. Các thành viên Ban Chỉ huy phải bám sát địa bàn phụ trách, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo tại chỗ, không để lúng túng khi bão đổ bộ.

Dưới đây là hình ảnh Bộ đội biên phòng Quảng Trị triển khai các biện pháp, hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 5:

- Ảnh 2.

Đại tá Hồ Thanh Sơn - Phó Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị kiểm tra các phương tiện tàu thuyền tại âu thuyền Bắc Trạch

- Ảnh 4.

Bộ đội biên phòng gặt lúa giúp nông dân trước khi bão số 5 đổ bộ

- Ảnh 5.

Giúp người dân đồng bào miền núi chằng chống nhà cửa

- Ảnh 6.

Giúp người dân đồng bào miền núi chằng chống nhà cửa

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Đã có nhiều phương tiện tàu thuyền vào neo đậu

- Ảnh 9.

Kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5

- Ảnh 10.

Bộ đội biên phòng cùng Công an hỗ trợ ngư dân ở khu vực biển Cửa Tùng

Tin liên quan

Bão số 5 “áp sát” miền Trung: Quảng Trị khẩn cấp di dời dân, sơ tán du khách đảo Cồn Cỏ

Bão số 5 “áp sát” miền Trung: Quảng Trị khẩn cấp di dời dân, sơ tán du khách đảo Cồn Cỏ

(NLĐO) - Quảng Trị đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp, di dời dân vùng xung yếu, sơ tán khách đảo Cồn Cỏ và kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú để ứng phó bão số 5.

Bão số 5 rất mạnh hướng vào từ Thanh Hóa - Quảng Trị, gây mưa rất to tới 600 mm

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 - Kajiki rất mạnh, di chuyển nhanh, cường độ cực đại có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15.

Nghĩa cử cao đẹp của 2 chiến sĩ công an ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai chiến sĩ Công an xã Minh Hóa (Quảng Trị) đã kịp thời hiến máu cứu sống một sản phụ trong tình huống nguy kịch.

bão số 5 Quảng Trị cấm biển Bộ đội biên phòng ứng phó Kajiki
