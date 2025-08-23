Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

VIDEO: Bộ đội biên phòng Quảng Trị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5

Ngày 23-8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị - cho biết đã triển khai hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi bão số 5 (Kajiki) đổ bộ.

Tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ ngày mai (24-8), đồng thời kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú, sắp xếp neo đậu an toàn. Các đơn vị tuyến biển đảm bảo thông tin liên lạc, không để tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Tại khu vực biên giới đất liền, lực lượng biên phòng sử dụng loa phát thanh, mạng xã hội để thông báo diễn biến bão, kêu gọi người dân không vào rừng, không ra suối đánh bắt, đồng thời rà soát điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng sơ tán dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa hỗ trợ chằng buộc phương tiện cho ngư dân.

Cũng trong ngày 23-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương "chủ động - khẩn trương - an toàn - hiệu quả" trong ứng phó bão số 5. Ông Hoàng Nam nhấn mạnh phải thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo, không để xảy ra tình trạng chậm trễ thông tin dẫn đến bị động.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị được giao trực 24/24 để tham mưu, điều phối các biện pháp ứng phó. Các thành viên Ban Chỉ huy phải bám sát địa bàn phụ trách, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo tại chỗ, không để lúng túng khi bão đổ bộ.

Dưới đây là hình ảnh Bộ đội biên phòng Quảng Trị triển khai các biện pháp, hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 5:

Đại tá Hồ Thanh Sơn - Phó Chỉ huy trưởng ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị kiểm tra các phương tiện tàu thuyền tại âu thuyền Bắc Trạch

Bộ đội biên phòng gặt lúa giúp nông dân trước khi bão số 5 đổ bộ

Giúp người dân đồng bào miền núi chằng chống nhà cửa

Đã có nhiều phương tiện tàu thuyền vào neo đậu

Kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5