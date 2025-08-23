HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 5

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng ra công điện khẩn, yêu cầu toàn bộ lực lượng và địa phương triển khai biện pháp ứng phó bão số 5 Kajiki.

Ngày 23-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 5 (Kajiki) đang di chuyển nhanh trên Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Công điện yêu cầu các sở, ban ngành, UBND xã, phường theo dõi sát diễn biến, rà soát phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Các lực lượng quân sự, biên phòng, công an phối hợp chặt chẽ, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và giao thông; Cảng vụ Hàng hải kiểm tra neo đậu tàu vận tải, tàu hàng tại vịnh Đà Nẵng.

Đà Nẵng khẩn trương ứng phó bão số 5 Kajiki để bảo đảm an toàn cho người dân - Ảnh 1.

UBND TP Đà Nẵng họp trực tuyến với các địa phương để rà soát, ứng phó bão số 5 trong chiều 23-8. Ảnh: Thông tin phòng chống thiên tai Đà Nẵng

Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24, theo dõi mưa lũ, vận hành điều tiết hồ đúng quy trình và kịp thời thông báo đến hạ du. Công điện cũng nhấn mạnh việc tăng cường an ninh trật tự tại các khu neo đậu, không để xảy ra cháy nổ, bảo đảm an toàn cho tài sản của nhân dân và nhà nước.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ sở, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Chiều cùng ngày, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ban ngành, địa phương để rà soát công tác ứng phó với bão.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão số 5, tên quốc tế Kajiki, ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, hồi 13 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc - 110,1 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ bão tiếp tục mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 14, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

