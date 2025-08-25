HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh có 3 người thương vong, nhiều nhà cửa tốc mái

Vĩnh Gia

(NLĐO) - 3 người thương vong, nhiều nhà cửa công trình bị tốc mái, hư hỏng nặng, hàng loạt cây xanh bị đổ ngã.

Clip bão đất liền Hà Tĩnh

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh có 3 người thương vong, nhiều nhà cửa tốc mái- Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 16 giờ 30 phút ngày 25-8, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh. Hiện tại mưa vẫn đang lớn, gió bão số 5 giật rất mạnh. Hàng loạt cây xanh bị gió giật gãy đổ, nhiều mái tôn của nhà dân, nhà hàng, bị tốc, hư hỏng. Thời điểm này, mọi người dân đều không dám ra ngoài vì lo sợ không an toàn

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh có 3 người thương vong, nhiều nhà cửa tốc mái- Ảnh 2.

Tại địa bàn phường Thành Sen, xã Thiên Cầm và nhiều địa phương khác ở tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 và mưa lớn cũng đã làm nhiều nhà cửa, mái che, công trình phụ trợ của người dân bị tốc mái, hư hỏng nặng; hàng loạt cây xanh bị đổ ngã.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh có 3 người thương vong, nhiều nhà cửa tốc mái- Ảnh 3.

Chiều 25-8, ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, ảnh hưởng của bão số 5 khiến một số cây xanh bị đổ ngã lên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn Phú Lập, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các đoàn tàu

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh có 3 người thương vong, nhiều nhà cửa tốc mái- Ảnh 4.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phúc Trạch và chính quyền địa phương, cán bộ thôn đã kịp thời xuống xử lý sẽ phát và dọn dẹp hiện trường cây đổ ngã, đảm bảo thông tuyến tàu vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày. Chiều cùng ngày, theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn Hà Tĩnh có khoảng 70% khách hàng bị mất điện. Hiện nay, thời tiết đang diễn biến phức tạp nên chưa thể triển khai việc khắc phục.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh có 3 người thương vong, nhiều nhà cửa tốc mái- Ảnh 5.

Còn tại xã Kim Hoa, có 1 người tử vong, 1 người chấn thương sọ não khi chằng néo mái nhà phòng chống bão số 5. Một người dân xã Hương Sơn cũng bị thương nặng trong quá trình chống bão tại gia đình.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh có 3 người thương vong, nhiều nhà cửa tốc mái- Ảnh 6.

Ngoài ra, tại xã miền núi Kỳ Thượng, mưa lớn đã gây ngập 11 công trình cầu cống, đường giao thông nhiều thôn xóm bị chia cắt cục bộ; một số công trình hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng, 112 ha lúa Hè Thu bị đổ và ngập úng.


