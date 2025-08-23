HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế cấm biển, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ

Quang Tám

(NLĐO) - Người dân khẩn trương thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Các hồ chứa được yêu cầu vận hành đảm bảo mực nước an toàn.

Ngày 23-8, người dân nhiều khu vực ở TP Huế đang khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) gây ảnh hưởng mưa lớn, có nguy cơ ngập, ngã đổ. Trong khi đó, ngư dân ở Huế cũng hối hả vào bờ để tránh trú bão. Lực lượng bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác cảnh báo, kêu gọi tàu thuyền nơi an toàn.

Cấm biển từ 19 giờ 

Hồ chứa nước Trả Trạch ở thượng nguồn sông Hương cũng vận hành đưa mực nước xuống mức thấp, sẵn sàng đón lũ do mưa lớn trong bão số 5.

Huế cấm biển, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ- Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng Huế kiểm tra, kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn trước khi bão số 5 gây ảnh hưởng.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã có công điện về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 5. Trong đó, yêu cầu các chủ đập thủy lợi, thủy điện triển khai ngay phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa. Vận hành đưa mực nước về mức đón lũ theo quy định, đặc biệt lưu ý hồ Hương Điền.

Huế cấm biển, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ- Ảnh 2.

Kêu gọi tàu thuyền vào khu neo đậu Thuận An, phường Thuận An, TP Huế.

Các cơ quan chức năng được giao chỉ đạo lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong công tác sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời có phương án giúp dân thu hoạch lúa Hè Thu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Huế cấm biển, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ- Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

Ngoài ra, các địa phương phải chú trọng bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, không để xảy ra sự cố bất ngờ.

Từ 19 giờ hôm nay sẽ cấm biển, tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Huế sẽ mưa to do bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão số 5 nằm ở toạ độ 17,4°N; 115,0°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ: cấp 9 (752–88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Huế cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ ngày 24-8 đến 27-8, trên đất liền địa phương này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Huế cấm biển, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ- Ảnh 4.

Chằng néo nhà cửa.

Vùng biển khu vực Bắc biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động rất mạnh.

Huế cấm biển, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ- Ảnh 5.

Hồ chứa Tả Trạch điều tiết nước.

Huế cấm biển, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ- Ảnh 6.

Huế cấm biển, khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ- Ảnh 7.

Khẩn trương thu hoạch lúa

 Đây là cơn bão cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn khu vực Trung Bộ nước ta ngay trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 02/9, diễn biến của bão, mưa lũ còn rất phức tạp.

Tin liên quan

Bão số 5 “áp sát” miền Trung: Quảng Trị khẩn cấp di dời dân, sơ tán du khách đảo Cồn Cỏ

Bão số 5 “áp sát” miền Trung: Quảng Trị khẩn cấp di dời dân, sơ tán du khách đảo Cồn Cỏ

(NLĐO) - Quảng Trị đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp, di dời dân vùng xung yếu, sơ tán khách đảo Cồn Cỏ và kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú để ứng phó bão số 5.

Ứng phó bão số 5: Xả tràn 7 hồ chứa lớn

(NLĐO) – Việc xả tràn sẽ được bắt đầu từ 9 giờ ngày 24-8, lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ

Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

(NLĐO) - Bão số 5 Kajiki dự báo cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Trung Bộ nước ta vào ngày 25-8.

bão số 5 bão Kajiki bão dữ siêu bão bão mạnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo