Ngày 23-8, người dân nhiều khu vực ở TP Huế đang khẩn trương thu hoạch lúa trước khi bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) gây ảnh hưởng mưa lớn, có nguy cơ ngập, ngã đổ. Trong khi đó, ngư dân ở Huế cũng hối hả vào bờ để tránh trú bão. Lực lượng bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác cảnh báo, kêu gọi tàu thuyền nơi an toàn.

Cấm biển từ 19 giờ

Hồ chứa nước Trả Trạch ở thượng nguồn sông Hương cũng vận hành đưa mực nước xuống mức thấp, sẵn sàng đón lũ do mưa lớn trong bão số 5.

Bộ đội biên phòng Huế kiểm tra, kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn trước khi bão số 5 gây ảnh hưởng.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã có công điện về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 5. Trong đó, yêu cầu các chủ đập thủy lợi, thủy điện triển khai ngay phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa. Vận hành đưa mực nước về mức đón lũ theo quy định, đặc biệt lưu ý hồ Hương Điền.

Kêu gọi tàu thuyền vào khu neo đậu Thuận An, phường Thuận An, TP Huế.

Các cơ quan chức năng được giao chỉ đạo lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong công tác sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời có phương án giúp dân thu hoạch lúa Hè Thu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

Ngoài ra, các địa phương phải chú trọng bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, không để xảy ra sự cố bất ngờ.

Từ 19 giờ hôm nay sẽ cấm biển, tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Huế sẽ mưa to do bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão số 5 nằm ở toạ độ 17,4°N; 115,0°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ: cấp 9 (752–88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Huế cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ ngày 24-8 đến 27-8, trên đất liền địa phương này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Chằng néo nhà cửa.

Vùng biển khu vực Bắc biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động rất mạnh.

Hồ chứa Tả Trạch điều tiết nước.

Khẩn trương thu hoạch lúa

Đây là cơn bão cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn khu vực Trung Bộ nước ta ngay trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 02/9, diễn biến của bão, mưa lũ còn rất phức tạp.