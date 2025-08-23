HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 5 rất mạnh hướng vào từ Thanh Hóa - Quảng Trị, gây mưa rất to tới 600 mm

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 - Kajiki rất mạnh, di chuyển nhanh, cường độ cực đại có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15.

Bão số 5 - Kajiki cách đặc khu Hoàng Sa 300 km

Hồi 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão số 5, tên quốc tế Kajiki, ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bão số 5 Kajiki di chuyển nhanh hướng vào miền Trung , rủi ro thiên tai cao - Ảnh 1.

Diễn biến hướng di chuyển của bão số 5 Kajiki

Dự báo trong 24 giờ tới, hồi 13 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc - 110,1 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ bão tiếp tục mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 14, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc- 20,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông - 117,0 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi Quảng Trị - Huế chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Tới 13 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão số 5 - Kajiki ở 18,3 độ Vĩ Bắc - 106,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Bão tiếp tục tăng cường độ lên cấp 12, giật 15, di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc- 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Huế chịu rủi ro thiên tai cấp 4.

Sau khi đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung, bão số 5 suy yếu trên đất liền khu Trung Lào.

Bão số 5 gây gió giật tới cấp 15 và mưa rất to

Do ảnh hưởng của bão số 5, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 6 - 8 m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,2 m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3- 3,8 m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,2-2,8 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2 m.

Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Đáng chú ý, từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn ( trên 200 mm/3 giờ).

bão số 5 bão số 5 Kajiki dự báo hướng đổ bộ của bão số 5 tin bão biển đông Biển Đông
