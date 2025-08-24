HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 5 giật cấp 16 áp sát Nghệ An và Hà Tĩnh, sơ tán hơn 150 ngàn hộ dân

Thùy Linh

(NLĐO) - Sau khi vào Biển Đông, chỉ trong 1 ngày, bão số 5 đã mạnh thêm 5 cấp lên cấp 13, giật cấp 16, hướng di chuyển nhanh vào Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 12 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc; 110,5 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 540 km, cách Hà Tĩnh khoảng 520 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 5 giật cấp 16 áp sát Nghệ An và Hà Tĩnh, sơ tán hơn 150 ngàn hộ dân- Ảnh 1.

Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào miền Trung trong ngày 25-8

Tới 22 giờ ngày 24-8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ Bắc - 108,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 300 km, cách Hà Tĩnh khoảng 270 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông được xác định từ 16-20 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,5 độ kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, bao gồm khu vực Hòn Ngư và Cồn Cỏ.

Tới 10 giờ ngày 25-8, tâm bão ở vị trí 18,3 độ vĩ Bắc - 106,6 độ kinh Đông, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm được xác định từ 16 - 20 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 tại khu vực Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, riêng vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ở cấp 4.

Ứng phó bão số 5, lên phương án sơ tán 150 ngàn hộ dân

Sáng ngày 24-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tổ chức cuộc họp rà soát công tác chỉ đạo, ứng phó với cơn bão số 5 với sự tham gia của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 24-8, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 phương tiện/248.820 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ/586.770 khẩu (Thanh Hóa 40.830 hộ/169.352 khẩu; Quảng Trị 42.708 hộ/155.218 khẩu; Huế 16.349 hộ/ 52.186 khẩu; Đà Nẵng 52.500 hộ/ 210.014 khẩu). Các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-MT

Bão số 5 được đánh giá là cơn bão rất mạnh; đặc biệt gây ra lượng mưa rất lớn trong khu vực hoàn lưu bão. Theo dự báo, từ đêm 24 đến 26-8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200 mm/3 giờ).

bão số 5 Nghệ An Hà Tĩnh dự báo bão số 5 bão số 5 Kajiki
